Dal Giappone alla Serie A per 25 milioni: accordo triennale, le cifre

Risulta essere uno dei migliori calciatori del club di Champions League e non solo del suo Giappone. La stella nipponica brilla e accende l’interesse anche in Serie A.

Ha acceso su di sé le luci di ogni riflettore il fuoriclasse giapponese che nell’attuale Champions League ha trovato la bellezza di quattro gol e un assist, in nove partite. Non proprio numeri da esterno offensivo, considerando anche i tredici gol e i sette assist in questa stagione, ma che vedono in lui le qualità giuste per mettersi davanti, in Italia, in uno dei top club di Serie A.

In passato si è visto Kamada, suo connazionale che alla Lazio non ha vissuto un’annata buonissima, ma dal Giappone alla Serie A potrebbe consumarsi un altro affare che vedrà 25 milioni nelle casse del Celtic, stando a quelle che sono le cifre richieste da Glasgow, oltre all’accordo triennale da mettere in piedi calciatore che, ad oggi, non vede arrivare il suo rinnovo con adeguamento, come chiesto dal suo entourage.

Calciomercato Serie A, colpo dal Giappone: è il fuoriclasse del Celtic

Dopo un periodo di adattamento al calcio in Europa, Daizen Maeda è da considerare ormai tra i migliori calciatori del campionato scozzese e chissà che non possa valere, il discorso, anche per il campionato italiano.

In Italia c’è chi è “scottato” ancora da Kamada che, alla Lazio, non ha fatto poi così bene. Ma le cose su Maeda, idolo assoluto del suo Giappone, sarebbero diverse.

In Serie A più di un club potrebbe creare un filo diretto tra il Giappone stesso e la propria squadra, considerando che l’arrivo del talento in Italia rappresenterebbe, per vie traverse, anche un’operazione di marketing importante. E proprio in Serie A c’è chi, non molto tempo fa, aveva dichiarato di volerlo compiere un acquisto importante dall’Asia: Aurelio De Laurentiis, per il Napoli.

Le parole sul futuro di Maeda del suo allenatore

Ha preso voce, come riferiscono da TMW, il suo allenatore al Celtic. Il futuro di Maeda è a rischio e c’entra il suo rinnovo, come spiega Brendan Rodgers: “Ho parlato sia con la società che con Maeda. Io spero si possa fare questo rinnovo. Se c’è la possibilità di farlo, perché no? È un giocatore importante”. È chiaro però che per una società come il Celtic, qualora dovesse arrivare l’assalto di un club importante in Europa, sarà difficile trattenere Maeda.

Quanto guadagna Maeda? Le cifre che percepirebbe in Italia e la destinazione

A prendere Daizen Maeda, in Serie A, potrebbe essere il Napoli. Il club azzurro magari, piazzando sia l’operazione su Maeda che su Moise Kean, pagherebbe circa 20-25 milioni di euro per il cartellino del fuoriclasse nipponico, oltre ai quasi 2 milioni di euro a stagione. Al momento, al Celtic, ne guadagna circa 1,3 a stagione.