McKennie svuota l’armadietto, via per 25 milioni: dove giocherà

Weston McKennie lascerà la Juventus per 25 milioni di euro: ormai la decisione è presa, sta già facendo le valigie.

Thiago Motta è stato salutato da soli due giocatori dell’intera rosa bianconera, ovvero Gleison Bremer e Samuel Mbangula. Non lo ha fatto nemmeno Weston McKennie, che pure ha totalizzato 35 presenze in stagione (con 5 reti e 3 assist) partendo spesso da titolare. Il centrocampista americano è un importante jolly per la Juventus: può infatti essere impiegato in molte zone del campo e la sua duttilità ne fa sicuramente uno degli elementi più preziosi.

Tuttavia anche per McKennie il futuro a Torino è tutt’altro che scontato. La scorsa estate il giocatore era finito nella lista degli esuberi, salvo poi tornare a far parte della rosa: un ripensamento azzeccato, dato che l’ex Schalke 04 e Leeds è stato certamente uno dei più positivi in un’annata turbolenta per i colori bianconeri.

L’impressione è che però nel prossimo calciomercato estivo arriveranno delle nuove offerte che tenteranno non poco il numero 16 della Juventus. Il 26enne è molto richiesto all’estero: alcuni club di Premier League hanno già bussato alla porta della Juve per chiedere informazioni sul giocatore. Ma occhio anche alla MLS: una squadra sembra pronta a presentare un’offerta molto allettante per convincere Giuntoli a lasciarlo partire.

Prendono McKennie! Ciao Juve, vola a Miami

Stiamo parlando dell’Inter Miami, il club del proprietario David Beckham con allenatore l’argentino Gerardo Martino. Nell’organico dell’Inter Miami ci sono alcuni grandi campioni: Leo Messi su tutti, senza dimenticare Luis Suarez, Sergio Busquets e Jordi Alba.

In mezzo a questi giocatori che hanno fatto la storia negli ultimi anni serve però anche un elemento di corsa e sostanza come Weston McKennie: lo sa bene il direttore sportivo Chris Henderson, che ha in mente di offrire 25 milioni di euro per soddisfare le richieste economiche della Juventus.

McKennie ha un contratto con i bianconeri fino al 2026. Qualche tempo fa le parti erano in contatto per cercare di arrivare a un’estensione dell’intesa: si parlava infatti di un rinnovo fino al 2028. Al momento, però, la discussione appare in stand-by, probabilmente anche a causa dell’incertezza sulla qualificazione della Juve alla prossima Champions. Se non si arriverà a un nuovo accordo le probabilità che McKennie lasci la Continassa in estate diventerebbero molto alte: l’Inter Miami è pronto ad approfittarne per rinforzare il proprio centrocampo con il Nazionale americano.