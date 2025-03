Milan distrutto, infortunio e torna nel 2026: calciomercato da rifare

La notizia del grave infortunio ha completamente stravolto i piani del Milan: cambia tutto in chiave calciomercato.

In due mesi il Milan si gioca un’intera stagione. I rossoneri possono infatti salvarla raccogliendo più punti possibili nelle nove partite di campionato che restano e provando a superare l’Inter in semifinale di Coppa Italia, così da giocarsi il trofeo nella finale di Roma contro una tra Empoli e Bologna. Le due vittorie contro Lecce e Como hanno riportato gli uomini di Conceicao a poca distanza dalla zona Europa: il quarto posto è a sei punti, una distanza tutto sommato ancora colmabile.

Nel frattempo in società si lavora già alla prossima stagione. I soldi garantiti dall’approdo in Champions League farebbero ovviamente molto comodo: in caso contrario il Milan si troverebbe costretto a ripensare il proprio calciomercato, probabilmente cedendo a qualche offerta irrinunciabile per uno dei suoi pezzi pregiati.

Proprio in queste ore un club si è fatto vivo per un giocatore di cui si è parlato molto in questi ultimi mesi. Stiamo parlando di Theo Hernandez, protagonista di una stagione al di sotto delle aspettative che ha spinto il Milan a riflettere attentamente sul rinnovo del suo contratto (in scadenza nel 2026).

Infortunio: torna nel 2026! Ora il Milan trema

La notizia del grave infortunio capitato ad Alphonso Davies ha convinto il Bayern Monaco a lanciare definitivamente l’assalto al laterale francese. Il 24enne dei bavaresi si è già sottoposto all’intervento chirurgico dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro rimediata nel corso del match Canada-USA: il Nazionale canadese dovrà stare fermo circa sei mesi.

Per questo motivo la dirigenza del Bayern si è messa subito a caccia di un terzino sinistro che possa sostituire degnamente Alphonso Davies. Il primo nome sul taccuino dei bavaresi è proprio quello di Theo Hernandez, considerato da molti uno dei migliori laterali sinistri in circolazione. Il Bayern Monaco è pronto a presentare un’offerta da 40 milioni di euro per convincere Ibrahimovic e Moncada a lasciarlo partire.

Si tratta della stessa somma offerta dal Como nello scorso mercato di gennaio: l’operazione non è andata in porto perché l’ex Real Madrid ha rifiutato il trasferimento in riva al lago. Theo Hernandez è invece molto tentato da un’esperienza in Bundesliga con il Bayern Monaco: i 40 milioni offerti dal club tedesco potrebbero fare molto comodo ai rossoneri.