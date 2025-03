Rottura totale con la Juve: in tre vanno via dopo l’addio di Thiago Motta

Tris di cessioni già scritto per la Juve in estate, la fine del ciclo Thiago Motta segna la conclusione anche del percorso di alcuni giocatori

Si volta pagina con decisione in casa Juve, mandato in archivio il periodo Thiago Motta, per il quale c’erano grandi aspettative, che non hanno però trovato riscontro nei risultati. E’ stato deciso per l’addio al tecnico italobrasiliano, che aveva perso il polso della squadra e così, per i bianconeri, era fondamentale dare una sterzata, per provare a salvare il salvabile in questa stagione.

La classifica permette ancora di puntare a un posto in Champions, ma il trend delle ultime partite, fortemente negativo, non dava molto ottimismo. Per una Juve che possa pensare di arrivare almeno quarta, occorre una inversione di tendenza netta nella concentrazione e nell’efficacia in campo. Da qui la scelta di affidarsi a Igor Tudor, che da subito, dalla gara contro il Genoa, cercherà di proporre sul terreno di gioco una compagine con concetti di gioco diversi ma puntando a una maggiore concretezza.

Ottenendo dal croato l’assenso a un accordo da traghettatore, la Juventus non si è vincolata per la prossima stagione e può riflettere sulle mosse di mercato da compiere a 360 gradi. Cominciando da un profilo di un nuovo allenatore, ma guardando anche ad alcuni addii. Ci sono giocatori che in effetti, venuto meno l’allenatore precedente, difficilmente faranno parte del nuovo ciclo.

Mbangula saluta Thiago Motta e si prepara alla cessione: ecco gli altri due ‘epurati’

In particolare sembrano inevitabili tre cessioni. A cominciare da quella di Mbangula, uno dei giovani bianconeri lanciati da Motta e che specie nella prima parte della stagione aveva trovato molto spazio.

L’esterno belga aveva avuto un ottimo impatto. Ed è stato uno dei pochi a salutare Thiago Motta, ringraziandolo per l’opportunità concessagli. Ma la Juventus già da tempo pensa a una sua cessione per monetizzare. Non solo Mbangula andrà via con ogni probabilità. Tempo già scaduto per Douglas Luiz, la delusione principale dello scorso mercato. Il brasiliano ha avuto un rendimento molto deludente e si cercherà per lui una nuova sistemazione. Attenzione anche a Kalulu, il cui riscatto pareva già scritto e invece torna in discussione. In retroguardia, i bianconeri potrebbero compiere scelte diverse.