Serie A, stravolta la volata Champions: infortunio e stagione finita!

Corsa alla Champions League del tutto stravolta per il club: brutto infortunio per un titolarissimo e stagione finita

Terminata l’ultima sosta per le nazionali, la Serie A è pronta per il rush finale in questi ultimi due mesi della stagione dove ogni club darà il massimo per raggiungere i propri obiettivi fissati ad inizio anno.

Come la lotta al titolo, ora riservata solo a Inter e Napoli, anche la lotta alla prossima Champions League si preannuncia davvero appassionante, complici i continui stop della Juventus. Se il terzo posto sembra ormai in mano all’Atalanta, il quarto posto se lo giocheranno in tanti da qui a stagione e nessuna squadra può dirsi totalmente esclusa dalla lotta. Un fattore lo giocheranno anche gli infortuni che potrebbero segnare in un modo o nell’altro il destino dei club ancora in corsa per la Champions.

In questo senso non arrivano buone notizie per due delle squadre impegnate in questa lotta. Mentre la Roma ha perso Dybala per il resto della stagione dopo l’infortunio contro il Cagliari, non può sorridere neppure la Lazio. I biancocelesti, infatti, dovranno fare a meno di uno dei fedelissimi di Baroni da qui a fine stagione, vale a dire Patric.

Il difensore è stato costretto all’operazione dopo aver riportato un infortunio alla caviglia e ciò vuol dire che la sua stagione è finita in maniera prematura.

La corsa alla Champions League della Lazio rischia di aver subito un colpo davvero durissimo. Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali, il club biancoceleste ha fatto sapere che Patric si è sottoposto nella giornata di martedì ad un intervento chirurgico in Spagna per risolvere il problema alla caviglia che gli sta creando problemi da mesi.

Come spiegato dallo stesso difensore spagnolo, per tutto questo tempo ha giocato grazie ad infiltrazioni ed antidolorifici per non abbandonare la propria squadra, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. L’intervento è perfettamente riuscito e – come comunicato dalla Lazio – il giocatore osserverà un periodo di riposo prima di intraprendere il lungo percorso riabilitativo.

La stagione di Patric è dunque da considerarsi finita e rivedremo il difensore spagnolo in campo solamente il prossimo anno. Il difensore, però, non si è perso d’animo, facendo sapere che lavorerà duramente per tornare in campo più forte di prima. Per la Lazio, tuttavia, resta una tegola pesante poiché Patric era uno dei fedelissimi di Baroni e non averlo a disposizione per questo rush finale è una brutta tegola.