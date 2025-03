Addio Milan, vestirà la maglia bianconera: firma per 18 milioni

Un addio inatteso, il Milan cambia strategia in vista dell’estate: pronto a salutare i rossoneri per i bianconeri, svolta pazzesca

Campo e calciomercato, due temi che viaggiano veloci in casa Milan. Il primo parla di una squadra incapace di tenere il passo delle rivali di vertice anzi rischia di non qualificarsi nemmeno per la prossima Champions League. Il quarto posto, in tal senso, è ancora lontano.

Allo stesso modo tante cose cambieranno in vista della stagione che verrà: a partire dall’allenatore. Sergio Conceicao non sarà confermato, si pensa ad un nome di maggiore esperienza in Serie A e tra i papabili resta sempre vivo quello di Massimiliano Allegri. Allo stesso modo c’è grande attesa per l’annuncio del nuovo direttore sportivo che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Fabio Paratici. Capitolo cessioni: il Milan farà tanto, in praticamente ogni reparto.

Il mercato rossonero partirà dagli addii per permettere alla dirigenza di Via Aldo Rossi di poter portare a termine i nuovi acquisti per la stagione 2025/26. A tal proposito la difesa andrà ridisegnata quasi in toto. Resta il nodo Theo Hernandez che, alla fine, potrebbe effettivamente salutare Milanello ad un anno dalla scadenza contrattuale. Sulla destra Emerson Royal è già stato bocciato a gennaio mentre al centro andranno valutate le situazioni riguardanti soprattutto Pavlovic – che piace a diverse squadre europee – e Tomori.

L’attacco ha già accolto Santiago Gimenez nella scorsa sessione di mercato: pare poi ormai certo che Joao Felix, in prestito dal Chelsea, non sarà riscattato. Da un portoghese all’altro: Rafael Leao già in diverse occasioni, soprattutto quando ha reso meno ed è apparso svogliato in campo, è stato accostato ad una possibile clamorosa cessione estiva.

Dal Milan ai binconeri, ci siamo: ecco l’addio

I tifosi del Milan, però, in questo momento potrebbero cominciare a tremare per un altro big per il quale un club in particolare sembrerebbe in pole position. Dal ‘Diavolo’ ai bianconeri, l’ipotesi prende quota per la fine della stagione: il tradimento al Milan è servito.

Si parla di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese che con Pioli ha brillato come pochi. L’addio del tecnico italiano l’approdo in panchina prima di Fonseca e poi di Conceicao ha visto l’ex Chelsea finire in fondo alle gerarchie. Un feeling mai sbocciato e adesso la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe clamorosamente decidere di cederlo per fare cassa e reinvestire. Loftus-Cheek è arrivato a Milanello nel luglio 2023 per poco meno di 20 milioni di euro: pareva essere stato un grande affare, ad oggi però il suo rendimento non è dei migliori.

22 presenze, 1 assist e appena 1029′ tra campionato e coppe: troppo poco per rientrare nei piani futuri del ‘Diavolo’. Ad approfittarne potrebbe essere il Newcastle, a caccia di rinforzi per la linea mediana. I ‘Magpies’, dopo Tonali, attingerebbero nuovamente dalla vetrina rossonera con il nazionale inglese in prima linea: per lui sarebbero già pronti 18 milioni di euro. Staremo a vedere se questo scenario si trasformerà, presto o tardi, in realtà.