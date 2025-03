All in su Conte, pagano la penale: cambia squadra e resta in Italia

Clamoroso annuncio sul futuro di Antonio Conte pronto ad allenare un’altra squadra sempre in Italia e lasciare il Napoli al termine di questa stagione.

Colpo di scena in Italia con Antonio Conte che può cambiare squadra dopo un anno sulla panchina del Napoli dove ci sono stati dei problemi di visione con la società per quanto riguarda il mercato e gli obiettivi. Adesso si fanno avanti diversi club che pensano proprio di ripartire da Antonio che per l’ennesima volta ha dimostrato di essere uno dei migliori in circolazione.

Possibile svolta da un momento all’altro per la prossima estate con Antonio Conte che può diventare il nuovo allenatore di un altro club di Serie A che fa sul serio per prenderlo. La società partenopea ora pensa di tutelarsi e valuta proprio il futuro per capire se dovrà puntare su un altro allenatore o avrà ancora Conte in panchina per i prossimi anni.

Calciomercato Serie A: prendono Conte con la penale

Si fanno vive le voci riguardo il futuro di Antonio Conte che ora può davvero lasciare il Napoli secondo La Gazzetta dello Sport e attenzione alla sorpresa perché sono due squadre su tutti che stanno tentando l’allenatore a cambiare squadra per il futuro. Ci sono delle novità che riguardano il futuro ora che può cambiare anche per il Napoli.

Al cuor non si comanda e per questo motivo che durante il ritiro estivo dello scorso anno quando i tifosi iniziarono a cantare ‘chi non salta juventino è’ lui fermò tutto chiarendo che per il Napoli avrebbe dato tutto se stesso, ma che non avrebbe mancato di rispetto a se stesso e il suo essere un tifoso della Juve da sempre.

Adesso occhio alla scelta di Antonio Conte che per amore dei colori bianconeri può anche dire addio subito dopo una stagione sulla panchina azzurra e tornare alla Juventus.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport Conte può lasciare Napoli pagando una penale e bisognerà capire se la Juventus sarà disposta a farlo proprio la prossima estate.

Manca sempre meno e secondo il quotidiano italiano c’è solo Conte avanti a tutti i desideri della Juve per averlo come nuovo allenatore dalla prossima stagione. Occhio però anche il Milan che ha proprio l’allenatore attuale del Napoli come primo nome della lista.