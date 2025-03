Il lutto distrugge il calcio italiano, Napoli in lacrime

Il calcio italiano colpito da un nuovo e tremendo lutto: colpo durissimo per tutto l’ambiente Napoli, tifosi in lacrime

Un nuovo e tremendo lutto si è abbattuto senza pietà sul calcio italiano, andando a colpire in particolar modo il Napoli e la città partenopea che deve dire addio ad uno dei suoi figli più giovani.

L’ambiente partenopeo, alla vigilia di una sfida importantissima per la stagione come quella contro il Milan, è stato scosso profondamente da una tragica notizia che ha sconvolto tutta la città. In particolar modo ad essere stata colpita in maniera dura è stata la Curva B dello stadio Maradona ed uno dei capi ultras azzurri, Saverio De Vivo che ha dovuto dire addio al proprio figlio Diego De Vivo che ha perso la propria vita all’età di soli 14 anni.

Una notizia che ha gelato non solo gli altri gruppi ultras, non solo i tifosi azzurri, ma una città intera, rimasta del tutto senza parole davanti ad una tragedia simile. Il giovanissimo calciatore faceva parte della Cantera Napoli ed è deceduto a seguito di un malore accusato in campo.

Nonostante il pronto intervento dei medici e dell’arrivo dell’ambulanza, per Diego non c’è stato nulla da fare ed è scomparso in tenerissima età mentre inseguiva quello che era il suo sogno.

Napoli, tragico lutto: scompare il giovanissimo De Vivo

Il Napoli e tutta la città partenopea sono straziati dal dolore per la scomparsa del giovanissimo Diego De Vivo. Giocatore della Cantera Napoli, come quasi ogni ragazzino partenopeo che si rispetti, il sogno di Diego era diventare calciatore professionista e di poter giocare per il Napoli un giorno, ma purtroppo il suo sogno è stato spezzato da un terribile fato.

Mentre era in campo con la sua squadra, il giovanissimo calciatore è stato colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo nonostante il tempestivo intervento dei medici che hanno fatto di tutto per salvargli la vita. La scuola calcio a cui apparteneva Diego è stata profondamente scossa dall’accaduto e nella propria nota ha sospeso immediatamente tutte le attività, sottolineando come tutti siano distrutti per la scomparsa del loro giovane campione.

Un lutto terribile per Saverio De Vivo, padre di Diego e storico capo ultras della Curva B del Napoli. Un genitore non dovrebbe mai assistere alla morte del proprio figlio e di certo per lui è un momento davvero difficile. Tutti si sono stretti prontamente attorno a lui in queste ore di dolore e così facciamo anche noi, esprimendo le più sentite condoglianze per una scomparsa così tragica.