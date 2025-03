Pagano la clausola dell’allenatore: arriverà dopo l’esonero

La dirigenza è prossima a prendere una decisione importante in vista di questo intenso finale di stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il rendimento deludente della squadra avrebbe segnato il futuro in panchina dell’allenatore, prossimo a liberare il suo ufficio per lasciare posto al sostituto, già scelto. Stiamo parlando di un giovane tecnico che in questa stagione, dopo un inizio un po’ complicato, è riuscito a stupire tutti grazie all’ottimo rendimento della sua squadra, che nonostante sia una piccola realtà sta sognando in grande.

Questo gli varrà un importante salto di qualità in carriera, che costerà però al club che lo accoglierà l’oneroso pagamento della clausola rescissoria che servirà per liberarlo.

Scelto anche il nuovo allenatore: si può procedere con l’esonero

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei e mondiali, a conferma del fatto che nelle prossime settimane potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione. In realtà questo scenario si sarebbe dovuto realizzare già da un po’ di tempo, ma la società si è ostinata a continuare con un tecnico che non si è dimostrato essere all’altezza.

Oramai è tardi, la stagione è andata, ma è proprio da qui che parte la programmazione della prossima, ed è per questo che la dirigenza è pronta a tornare sui propri passi, esonerare l’allenatore ed affidare la panchina ad un volto nuovo, preferibilmente valido e che sappia come si gestiscano situazioni del genere. Questo sarebbe stato già stato individuato, con le prossime settimane che risulteranno essere decisive per il suo arrivo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, Andoni Iraola è il candidato numero uno per sostituire Ange Postecoglou alla guida del Tottenham. 14esimi in classifica, gli Spurs quest’anno non centreranno nessuna posizione europea, motivo per il quale si vorrebbe azzerare tutto e ripartire con un profilo giovane che ha dimostrato di saperne, proprio come lo spagnolo.

Pagheranno la clausola rescissoria dell’allenatore

Il Tottenham è pronto a chiudere il capitolo Ange Postecoglou ed aprire quello di Andoni Iraola. L’attuale allenatore del Bournemouth è infatti il principale candidato alla panchina degli Spurs, complici anche gli ottimi risultati ottenuti in questa stagione alla guida delle Cherries. Se oggi la formazione rossonera sogna l’Europa è anche merito suo, ed è per questo che il club del nord di Londra vorrebbe affidargli la guida tecnica per ripartire una volta e per tutte.

Dal canto suo il Bournemouth non dovrebbe fare a meno del suo allenatore, ma il Tottenham sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria da 10 milioni di euro per liberare Iraola e farlo spostare 170km un po’ più a nord. Nel frattempo, però, lo spagnolo sarebbe uscito allo scoperto in merito al suo futuro non smentendo le voci inerenti agli Spurs, ma dicendosi comunque concentrato su questo finale di stagione alla guida del Bournemouth. Questo lascia intendere che prima di luglio Iraola non diventerà il nuovo allenatore del Tottenham.