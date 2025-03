Contatti in corso con l’allenatore: Ancelotti firma in Serie A

La decisione è stata presa: il principale candidato al ruolo di prossimo allenatore della squadra è stato contattato.

Le parti starebbero discutendo i dettagli di un accordo oramai prossimo alla definizione, con il tecnico che si sarebbe detto disposto a lasciare tutto poco prima del Mondiale per club per accettare questo prestigioso incarico. A fronte di questo la situazione potrebbe evolversi velocemente nei prossimi giorni, con Carlo Ancelotti pronto a muoversi di conseguenza.

L’allenatore di Reggiolo non aspetta altro che una conferma per lasciare il Real Madrid e tornare ad allenare in Serie A, campionato che potremmo dire conoscere bene considerate le sue esperienze tra Juventus, Milan e Napoli.

Contatti con l’allenatore: accordo ad un passo

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei e mondiali. A conferma di questo il fatto che nelle prossime ore potrebbe registrarsi un importante ribaltone su una delle panchine più importanti al mondo.

La squadra in questione parteciperà al prossimo Mondiale per Club, ma non lo farà con la sua (solita) guida. L’allenatore è infatti entrato in contatto con una storica Federazione, decisa ad affidargli la panchina della Nazionale in vista dei prossimi Mondiali che si terranno Messico, Stati Uniti e Canada. Nulla è ancora scritto, le parti stanno discutendo i dettagli di quest’accordo che potrebbe vedere direttamente interessato anche un’altro allenatore, ovvero Carlo Ancelotti.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di TMW, il tecnico di Reggiolo non sarebbe più la prima scelta del Brasile, che invece è entrato in contatto proprio in questi giorni con Jorge Mendes. L’ex allenatore dello Sporting Lisbona, oggi all’Al-Hilal, potrebbe lasciare prima del Mondiale per Club la squadra saudita per mettersi subito alla guida della CBF e guidare la Nazionale carioca alla prossima Coppa del Mondo, rilanciando così un progetto che ha toccato il suo fondo negli scorsi giorni con la sonora sconfitta contro l’Argentina (4-1).

Ancelotti firma subito in Serie A

Con Jorge Mendes prossimo commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti potrebbe iniziare a valutare diverse soluzioni per il suo futuro. Non è dunque da escludere una sua permanenza al Real Madrid, almeno fino a scadenza di contratto (2026), così come non lo è il ritorno in Serie A.

L’età avanza ma il tecnico di Reggiolo resta uno degli allenatori migliori in circolazione, ed è per questo che Claudio Ranieri lo vorrebbe alla guida della Roma a partire dalla prossima stagione. Tra le parti non sarebbe stato ancora trovato nessun accordo, molto probabilmente non si saranno neanche ancora sentite, ma l’impressione è che da qui a qualche settimana qualcosa di importante potrebbe cominciare a muoversi su questo fronte.