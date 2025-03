Roma: Ranieri nei guai, un’assenza certa contro la Juventus

La Roma archivia la pratica Lecce e si proietta alla prossima partita di campionato contro la Juventus che sarà decisiva per il quarto posto. Per Ranieri, intanto, due brutte notizie, con l’assenza di un titolarissimo che salterà la sfida contro i bianconeri. Ecco i dettagli.

Un altro risultato positivo per la Roma che supera anche l’ostacolo Lecce, grazie ad un gol di Artem Dovbyk, e resta in scia per lotta Champions.

Per la prossima sfida di campionato, contro la Juventus, mancherà un titolarissimo. Ecco tutti i dettagli riguardo questo assenza, che mette nei guai Claudio Ranieri.

Altri tre punti in cascina per la Roma di Claudio Ranieri che prosegue il proprio cammino verso il quarto posto che, fino a pochi tempi fa, sembrava utopia. E invece, grazie al lavoro e ai risultati positivi, la squadra si ritrova – a otto giornate dalla fine del campionato – in piena corsa con appena quattro punti di distanza sul Bologna.

E’ ufficiale: salta Roma Juventus, problema pesantissimo per Ranieri

Un nuovo problema per Claudio Ranieri, che già deve fare i conti con l’assenza prolungata di Paulo Dybala che ha chiuso qui la sua stagione in giallorosso.

Per la prossima partita contro la Juventus, il tecnico dovrà fare a meno di un giocatore che ha rimediato il cartellino giallo. Essendo diffidato salterà per squalifica la sfida contro i bianconeri.

Assenza pesante, visto che in quel ruolo c’è da segnalare anche l’assenza di Rensch che è reduce da alcuni problemi fisici e non ha ancora recuperato. Ecco perché sulla fascia destra Ranieri è in piena emergenza.

L’obiettivo del tecnico, a questo punto, è quello di recuperare l’olandese, che è arrivato dall’Ajax nell’ultima sessione di mercato. Di sicuro, però, ci sarà l’assenza di Saelemaekers che è stato ammonito, ingenuamente, contro il Lecce.

Intanto, per Ranieri c’è da monitorare anche la situazione di Dovbyk che è uscito con qualche problema.

Roma: Saelemaekers squalificato, out contro la Juve. Anche Dovbyk in dubbio?

Doppia tegola per la Roma. Infatti, contro il Lecce, l’attaccante Artem Dovbyk si è infortunato a causa di un problema al polpaccio. Dopo aver siglato la rete del vantaggio, l’ucraino ha lasciato il terreno di gioco per questo fastidio.

Nelle prossime ore si saprà di più sulle condizioni fisiche di Artem Dovbyk che, a questo punto, è in dubbio per la prossima sfida di campionato contro la Juventus, in programma domenica 6 aprile.