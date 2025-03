Allarme Inter, altro infortunio: salta anche la Champions

Non è un buon momento per l’Inter e Simone Inzaghi perché un altro calciatore si è fatto male proprio nelle ultime ore e adesso scatta l’allarme per la squadra nerazzurra.

Notizia last minute che arriva e che mette nei guai ancora una volta l’Inter di Simone Inzaghi che in questo momento deve affrontare tutta una serie di partite complicate e importantissime che valgono la stagione dei nerazzurri che in questo momento devono fare i conti con quello che è successo proprio nelle ultime ore perché l’infortunio del calciatore dell’Inter rischia di dover far cambiare i piani dell’allenatore.

C’era una strategia in mente per la squadra di Inzaghi che ora però è costretto a dover cambiare tutto in corso d’opera. Perché la situazione che si è venuta a creare ora lancia un vero allarme per l’Inter che è in piena emergenza e dovrà fare a meno di diversi giocatori molto importanti della rosa contando quello che è il calendario che c’è e che vede i nerazzurro impegnati in tante gare complicate.

Infortuni Inter: altro guaio per Inzaghi, le condizioni

Non è per nulla una situazione facile questa da gestire per l’Inter che ha appreso proprio nelle ultime ore la notizia di quello che è l’ennesimo infortunio di stagione che ora non fa altro che complicare tutto in vista delle prossime partite.

E’ più complicata del previsto la situazione perché continuano ad esserci dei problemi molto seri per l’Inter che ha appreso dell’infortunio di un altro calciatore che ora rischia davvero di stare fuori per diverso tempo e attenzione a quelle che saranno ora le scelte di Simone Inzaghi.

Perché proprio nelle ultime ore c’è stata la conferma arrivata proprio dal sito ufficiale della società nerazzurra in merito all’infortunio di Mehdi Taremi che non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara contro l’Udinese a causa di un affaticamento muscolare.

L’attaccante iraniano già in Nazionale aveva dato accenni riguardo un problemino e ora è tutto confermato a cavallo della partita di campionato. In questo momento l’Inter deve fare a meno già di diversi giocatori importanti e proprio in attacco non sono a disposizione Lautaro Martinez e ora Taremi che per infortunio complicano le scelte di Inzaghi che ha sempre più gli uomini contati. Da capire se recupereranno per la Champions contro il Bayern Monaco.