Annuncio ufficiale, ribaltone Milan: c’è il nome del nuovo allenatore

Milan a caccia di un nuovo allenatore, la decisione sembra essere stata presa: ecco l’annuncio che scuote il Diavolo

Si avvicina il momento della verità, per questa stagione calcistica e anche per le decisioni da prendere per il futuro. La parte finale dell’annata si annuncia al cardiopalma, con i match decisivi in arrivo per tutti i verdetti tra campionato e coppe e anche per le indicazioni che i risultati e le scelte societarie potranno dare per quanto avverrà il prossimo anno. Situazione che interessa soprattutto il Milan, che ha l’obbligo di provare a salvare una stagione fin qui deludente e sta pensando già al domani, al tempo stesso.

In campo, i rossoneri hanno vissuto una annata con pochi picchi e molte delusioni, ma possono ancora ritagliarsi qualche soddisfazione. In campionato, Diavolo ancora in corsa per il quarto posto, mentre in Coppa Italia il doppio derby con l’Inter potrebbe dare una nuova scossa a tutto l’ambiente. Traguardi importanti da perseguire per il Milan, che tuttavia, come detto, non può limitarsi a pensare al presente ma deve ragionare anche se non soprattutto in prospettiva.

La dirigenza è al lavoro per corposi cambiamenti, a cominciare dalla figura di un nuovo direttore sportivo e di un nuovo allenatore. Conferma difficilissima, quasi impossibile per Sergio Conceicao. Le candidature, in panchina, si susseguono nell’ultimo periodo. Ma c’è un nome che sembra mettere d’accordo molti.

Milan, il giornalista Carlo Nesti vota Allegri: “E’ l’allenatore perfetto”

Il giornalista Carlo Nesti si unisce al partito dei pro Massimiliano Allegri. Secondo lui, il ritorno del livornese a Milanello a oltre un decennio di distanza sarebbe la scelta migliore, per il Diavolo, per cercare di andare effettivamente a caccia di un rilancio in grande stile.

Ecco le dichiarazioni in merito di Nesti a ‘Radio Sportiva’: “Credo che Allegri possa essere l’allenatore giusto al momento giusto. Fino ad ora, in questa stagione, abbiamo visto come la gestione di Fonseca e di Conceicao sia stata nevrotica, i giocatori non sono stati tranquillizzati. Invece, Allegri è un carismatico che sa essere pacato. Sa dare stabilità e costruire un rapporto migliore con i calciatori. Avrebbe tutte le carte in regola per provare a riaprire un nuovo ciclo”. Nell’ambiente, diversi tifosi sono convinti che il giornalista possa avere ragione. Non resta che attendere gli sviluppi.