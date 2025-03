Calciomercato, “L’Inter ci ripensa”: con lui arriva il colpo da 30 MLN

Il calciomercato dell’Inter passa dal colpo con investimento da 30 milioni di euro. Il ripensamento, da affiancare a chi arriva in estate.

Quest’oggi va in campo il club interista per dare una “mazzata” al campionato, potendo giocare d’anticipo sul Napoli che in serata affronta gli storici “cugini” milanisti e che potrebbe virtualmente portare il Napoli a -6, con la pressione di dover accorciare di nuovo nell’immediato, qualora l’Inter dovesse uscire vincente con l’Udinese.

Ma con i friulani, in campo, ci sono altre questioni che passano poi dal mercato. Il futuro dell’Inter in campo è legato anche dalle scelte che saranno prese per il calciomercato che sarà fronte nerazzurri, in vista di quella che è la possibilità di fare mercato dal primo giugno, fino al 10 giugno, in preparazione del Mondiale per Club. E in quei dieci giorni potrebbe essere piazzato il colpo da 30 milioni di euro.

Calciomercato Inter: colpo da 30 milioni, anticipate le rivali a giugno

L’Inter ha intenzione di anticipare le rivali in Serie A a giugno, quando si aprirà il mercato pre-Mondiale per Club.

Sarà un mercato importante quello che potrà permettersi il club nerazzurro, dopo alcune difficoltà vissute nelle sessioni passate, dando modo a Inzaghi di mettere nel mirino e realizzare, attraverso il lavoro di Ausilio, quelli che sono i suoi desideri che passano anche da quelle squadre che volta dopo volta sfida l’Inter, in campionato.

Il calciomercato dell’Inter, infatti, passerebbe dal colpo legato a Solet, difensore dell’Udinese che per 30 milioni potrebbe arrivare ai nerazzurri. Oggi in campo l’Inter sfida proprio la sua Udinese e sarà l’osservato speciale a San Siro, dopo l’interesse maturato da mezza Serie A sul centrale arrivato a gennaio in bianconero.

L’Inter ci ripensa: con lui arriva il colpo dall’Udinese

Il colpo in programma dall’Udinese porta a Solet, difensore che vivrà un’esperienza da titolare eventualmente, per quella che sarà la scelta in difesa. Ma poi, le ipotesi portano a Francesco Acerbi che, nonostante l’età avanzata che è stata sottolineata anche da Luciano Spalletti in Nazionale, gode ancora della piena fiducia in nerazzurra. Come spiegano da La Gazzetta dello Sport, infatti, la soluzione sarebbe quella della permanenza dell’ex Lazio, affiancandolo ad un grande acquisto in difesa come quello che porta a Solet.

Ultime Inter: Solet piace, c’è anche un’altra alternativa

Oltre a Solet, c’è un’altra alternativa per il colpo a difesa, sempre a cifre analoghe. Dal Bologna si osserva anche Beukema, centrale che a poco a poco pure ha convinto le big d’Italia. Nelle intenzioni dell’Inter c’è quella di piazzare un grande colpo per la difesa che sarà di Inzaghi per il Mondiale per Club e per il futuro dei nerazzurri. E la certezza, ad oggi, è che 30 milioni circa verranno stanziati per l’obiettivo in difesa.