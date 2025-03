Immobile ha già detto sì: torna in Serie A, lo prende una big

Ciro Immobile può tornare in Serie A, una big vuole riportarlo in Italia: tutti i dettagli

La parentesi turca per Ciro Immobile potrebbe chiudersi prima del previsto. Il bomber di Torre Annunziata, grande protagonista in Serie A fino a pochi mesi fa, è già pronto per un rientro in grande stile in Italia. A tentarlo in particolare potrebbe essere una big del nostro campionato, convinta di poter contare ancora su di lui e sui suoi gol per il raggiungimento dei propri obiettivi nei prossimi anni.

D’altronde, se c’è una cosa che “Ciro il grande” ha dimostrato in questa sua prima stagione lontano dall’Italia dopo la parentesi spagnola, ormai lontana quasi dieci anni, è che i gol continua a saperli fare. Magari non più come prima, magari non con la continuità che lo ha caratterizzato per tanto tempo in Italia, ma con una frequenza comunque più che rispettabile.

In campionato fin qui ne ha siglati 11 in 23 presenze. In totale, con la maglia bianconera del Besiktas, sono 15. Non pochissimi per un attaccante classe 1990, lo scorso anno fermatosi a soli 12 gol tra campionato e Champions nella sua ultima annata da capitano della Lazio.

Il problema è che, nonostante il suo apporto, la squadra di Istanbul non sta viaggiando a gonfie vele in campionato. Anzi, è lontanissima dalle rivali cittadine (il Galatasaray e il Fenerbahce), ma è piuttosto distante anche dal terzo posto del sorprendente Samsunspor. Motivo in più per Immobile per lasciarsi tentare dalle sirene di un ritorno in Italia che gli garantirebbe anche il palcoscenico europeo più importante, forse per l’ultima volta in carriera.

Immobile torna in Italia, c’è la tentazione da una big di Serie A: cosa sta succedendo

Le sirene della Champions non possono non sedurre chi, in una manifestazione del genere, ha giocato diverse volte, ma quasi mai con una maglia che gli potesse permettere di essere davvero protagonista. Anche per questo motivo, a 35 anni già compiuti, Immobile avrebbe detto immediatamente ‘sì’ a una proposta arrivata dall’Italia negli ultimi giorni.

Nel nostro paese estimatori del bomber di Torre Annunziata, infatti, non ne mancano. Sono in molti, anzi, a considerarlo ancora uno dei migliori attaccanti in Europa, e tra questi anche un allenatore che ha avuto modo di lavorare con Immobile a lungo in passato, e che farebbe carte false per riaverlo con sé dalla prossima stagione.

Simone Inzaghi ha infatti sempre avuto un rapporto straordinario con Immobile, in campo e fuori. Non a caso, insieme hanno regalato gioie incredibili alla Lazio, lottando anche per lo scudetto in quella stagione storica e sfortunata interrotta dalla pandemia.

Anche per restituirgli quanto il destino sembra avergli tolto, il tecnico vorrebbe riportare in Italia l’ex capitano biancoceleste, permettendogli di chiudere di fatto la carriera con la maglia dell’Inter. Ovviamente non con un ruolo di primaria importanza, ma come vice dei suoi attaccanti di fiducia.

In altre parole, il piano dell’Inter potrebbe essere quello di cedere Taremi, con pochi dubbi una delle delusioni per i nerazzurri nella stagione in corso, per dare spazio a un attaccante avanti con gli anni, ma molto più esperto del nostro campionato e probabilmente ancora in grado di poter reggere un’annata da bomber di riserva.