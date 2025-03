Napoli: salta il rinnovo di Anguissa, il sostituto è già stato bloccato

Si chiudono le porte tra il Napoli e Anguissa. Rinnovo in alto mare per il centrocampista camerunense: gli azzurri hanno già scelto il sostituto. Ecco tutti i dettagli.

La società, ad oggi, non ha ancora sbloccato la situazione relativa al rinnovo di Frank Zampo Anguissa. Infatti, il centrocampista ex Fulham ha il contratto che scade a giugno 2025.

Sempre più probabile, a questo punto, l’addio a zero che il calciatore pronto a salutare l’azzurro da svincolato, per andare in un nuovo club che è pronto a garantirgli un maxi stipendio.

Il Napoli, intanto, non si perde d’animo ed ha già individuato il profilo di giocatore da prendere nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’addio a zero di Anguissa, che può tornare in Premier League.

E’ il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per tmw, a fare il punto della situazione riguardo il futuro del Napoli che in estate è pronto ad intervenire per aggiungere ulteriore talento alla rosa di Antonio Conte.

Sostituto Anguissa: il Napoli ha già deciso, c’è il via libera di Conte

Non ci sono passi avanti per il rinnovo del centrocampista del Napoli Zambo Anguissa. Infatti, è sempre più concreta la possibilità di un addio a fine stagione con il calciatore pronto a prendere in cosiderazione offerte dalla Premier League.

Intanto, dalla dirigenza azzurra emergono delle indiscrezioni relative al prossimo acquisto a centrocampo che può essere l’erede di Anguissa. Si tratta di un italiano, che sta avendo poco spazio tra le fila dell’Inter.

Come già successo a gennaio, non è da escludere un altro tentativo di Manna che è pronto a portare a Napoli Davide Frattesi che ha una valutazione di 45 milioni di euro.

Può essere l’ex Sassuolo, quindi, l’erede di Anguissa, che è sempre più lontano da Napoli. Occhio, però, alla concorrenza di un altro club che è pronto a fare follie per prendere Frattesi che può lasciare l’Inter al termine di questa stagione.

Calciomercato: su Frattesi Napoli e Roma

Dopo averlo cercato, invano, a gennaio, questa volta i giallorossi potrebbero fare sul serio e convincere l’Inter, che ha dimostrato in questi anni di non puntare del tutto sul giocatore che è ad oggi una riserva della squadra di Inzaghi.

Ecco perchè è sempre più concreta la possibilità di un addio di Frattesi che può andare al Napoli o alla Roma. Entrambe le società sono pronte a fare un tentativo in estate per acquistare il centrocampista che ha tutte le carte in regola per fare ancora la differenza in Serie A.

Resta l’incognita relativa al prezzo del cartellino, visto che l’Inter non intende scendere al di sotto dei 45 milioni di euro. Una cifra molto alta che comunque è nella portata di Napoli e Roma che possono mettere a segno un grande colpo a centrocampo.