Napoli: si ferma un titolarissimo, problema al ginocchio

Ultimissime notizie Napoli. C’è un nuovo infortunio per la squadra azzurra, ecco svelate le sue condizioni.

Guai per Conte che dopo McTominay, assente contro il Milan per una sindrome influenzale, deve fare i conti con questo nuovo stop.

E’ successo durante la partita vinta contro i rossoneri con il cambio obbligato da parte dell’allenatore che ha dovuto rinunciare al giocatore che è uscito zoppicante per infortunio.

Un’altra bella vittoria per il Napoli che tiene il passo dell’Inter in campionato. Gli azzurri superano anche l’ostacolo Milan e restano al secondo posto in classifica, a meno tre dai nerazzurri.

Intanto, per Conte c’è una brutta notizia con lo stop del calciatore che ha lasciato il campo zoppicando. Ecco cosa è successo.

Napoli, infortunio per un titolare: le sue condizioni

Nota dolente per gli azzurri che perdono per infortunio un giocatore, che è uscito anzitempo durante la sfida contro il Milan.

Le prossime ore saranno decisive, con gli esami strumentali che chiariranno meglio l’entità del problema fisico e i relativi tempi di recupero.

La speranza di Conte è che tutto possa rientrare ma restano le perplessità riguardo le condizioni fisiche di Lobotka che è uscito dolorante dalla sfida Napoli Milan. Il calciatore ha subito un colpo a dieci minuti dalla fine del match, con la sostituzione con Juan Jesus che è stata obbligata, visto che il centrocampista non riusciva più a continuare.

Adesso non resta che attendere l’esito degli accertamenti che daranno una risposta certa anche riguardo i tempi di recupero di Lobotka e se il giocatore sarà a disposizione per la sfida contro il Bologna.

Napoli: infortunio Lobotka, le ultime sui tempi di recupero

Poco prima della fine di Napoli Milan, Conte ha dovuto chiamare in panchina Stanislav Lobotka che è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un problema al ginocchio.

Il play del Napoli, anche oggi fra i migliori della squadra azzurra, è stato soccorso dallo staff medico ed ha abbandanto zoppicando il terreno di gioco del Maradona.

Le condizioni di Lobotka saranno valutate, dallo staff medico, nelle prossime ore. Si spera che il problema possa essere di lieve entità, in modo da avere a disposizione il centrocampista slovacco per la trasferta di Bologna, in programma il 7 aprile.