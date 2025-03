Nuovo allenatore Milan, una cosa è scontata: la scelta

Possibile svolta per quanto riguarda il futuro del Milan con il nuovo allenatore che arriverà per iniziare la prossima stagione e per provare a cambiare le cose.

E’ un momento delicato per il club rossonero che dopo la vittoria dello Scudetto e la semifinale di Champions League ha avuto dei momenti davvero difficili dove non riesce più a riprendersi. C’è bisogno quindi di cambiare ancora le cose perché dopo l’esonero di Fonseca quest’anno anche Conceicao sarà mandato via e al termine della stagione arriverà poi un nuovo allenatore al Milan.

Il club ha già in mente come cambiare le cose perché sta cercando di potare avanti un progetto nuovo che possa essere vincente in vista dei prossimi anni. C’è grande attesa tra i tifosi del Milan per scoprire chi sarà il nuovo allenatore.

Tra le varie scelte c’è un profilo che può arrivare su tutti, perché in questo momento sono in corso le riflessioni per capire chi sarà il nuovo allenatore del Milan con diversi nomi che circolano e che possono seriamente sedersi sulla panchina club rossonero che vuole dare una sterzata differente al futuro dopo quello che è accaduto soprattutto quest’anno. Occhio a come possono cambiare le cose nel Milan.

Prossimo allenatore Milan: c’è un indizio sulla scelta

Ci sono delle novità che arrivano e possono seriamente cambiare le cose in casa Milan perché ora si valuta quello che può essere il nuovo allenatore che non vede l’ora di arrivare per dare una sterzata decisiva e cambiare le cose per il club rossonero.

Ci sono delle novità importanti che riguardano quello che può quindi accadere considerando che il Milan vuole un nuovo allenatore e fare una scelta su un tecnico che possa dare un segnale forte in Italia. Cambierà tanto il club e a partire proprio dalla guida tecnica che ci potrà essere una nuova svolta in vista del futuro.

Perché in questo momento arrivano segnali importanti per il futuro del Milan che tra i vari allenatori pensa ad Antonio Conte. Secondo le ultime notizie che arrivano dai colleghi di calciomercato.com, infatti, il Milan pensa di puntare su Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo e sarà proprio il nuovo dirigente a scegliere il prossimo allenatore che può seriamente cambiare le cose in vista del futuro.

C’è un forte rapporto tra Paratici e Conte che hanno lavorato insieme già alla Juve e al Tottenham e per questo che potrebbe crearsi una nuova occasione anche al Milan.