Si chiude per Fazzini, una big italiana lo prende per l’estate

La big della Serie A è ormai a un passo da Jacopo Fazzini: il talento dell’Empoli sarà uno dei grandi colpi dell’estate.

Non è stata una stagione semplice per Jacopo Fazzini. Il gioiellino dell’Empoli, cercato da molti club sia la scorsa estate che nel mercato di gennaio, ha avuto un rendimento inferiore rispetto agli anni passati: finora, infatti, Fazzini ha totalizzato solo 12 presenze in campionato con i toscani, senza riuscire a realizzare nemmeno un gol o un assist.

L’infortunio rimediato all’inizio di febbraio non ha fatto altro che complicare le cose. L’Empoli ha dovuto rinunciare al suo talento nelle ultime gare: il tecnico dei toscani, Roberto D’Aversa, crede fermamente nelle qualità del giocatore e spera di poterlo avere a disposizione per queste ultime nove gare. Serve anche il miglior Fazzini per provare a centrare la quarta salvezza consecutiva.

Tuttavia, nonostante una stagione a dir poco tribolata, le richieste per il centrocampista 22enne non mancano. Si è parlato spesso di un interesse da parte del Napoli e dell’ammirazione che ha Conte per il gioiello di Massa. Nelle ultime settimane, però, sembra che il club partenopeo sia stato scavalcato da una rivale.

Si chiude per Fazzini: colpaccio della big, tutto fatto

Secondo quanto emerso da alcuni rumors è l’Inter la big di Serie A più vicina a Fazzini. Marotta e Ausilio stanno sondando attentamente il mercato per cercare di rinforzare ulteriormente una rosa già molto competitiva, magari con qualche giovane talento che ha già messo in mostra tutte le proprie qualità.

Tra i nomi in cima alla lista della dirigenza interista c’è anche quello di Fazzini, che dal 2022 a oggi ha totalizzato 66 presenze con l’Empoli mettendo a segno tre reti. Il classe 2003 è ancora considerato uno dei migliori prospetti italiani: l’Inter è convinta che l’appannamento mostrato in questa stagione sia solo momentaneo e che il giocatore abbia tutte le carte in regola per fare molto bene in nerazzurro.

Fazzini ha però un contratto con l’Empoli fino al 2027. Il club del presidente Corsi è disposto a lasciarlo partire solo per una cifra congrua: per convincere l’Empoli servono almeno 20 milioni di euro. L’Inter è davanti ma occhio all’inserimento di altre possibili pretendenti: oltre al Napoli, infatti, in Italia sono soprattutto Juventus, Roma e Lazio a monitorare la situazione. Non è da escludere nemmeno qualche offerta dall’estero.