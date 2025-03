Si è rotto il crociato, colpo di scena Inter: stop di almeno 6 mesi

Ribaltone totale in casa Inter: rottura del legamento crociato anteriore per il giocatore, stop di 6 mesi ed addio al club

Terminata l’ultima sosta per le nazionali, l’Inter è pronta e carica per l’ultimo rush di una stagione che vede i nerazzurri impegnati su tutti e tre fronti, vogliosi di mettere a segno per la seconda volta nella loro storia il triplete.

Da qui a fine stagione l’Inter si aspetta di disputare tante parte importanti e di portare a casa ogni trofeo possibile prima dell’estate dove è intenzionata a rafforzarsi ancora di più. Prima, ovviamente, i nerazzurri dovranno liberarsi di quei giocatori che non faranno più parte del progetto e di quelli che potrebbero trovare meno spazio. Tra questi vi è quasi sicuramente Tomas Palacios che già è stato ceduto in prestito nell’ultima sessione invernale al Monza.

L’ex Talleres ha trovato pochissimo spazio alla corte di Simone Inzaghi e l’Inter ha deciso così di spedirlo in prestito secco ai biancorossi per fargli fare le ossa nel nostro campionato. Per il difensore argentino, i campioni d’Italia in carica hanno speso quasi 7 milioni di euro, segno della fiducia che ripongono in lui ed un nuovo prestito potrebbe fargli solo bene

In questo senso, per l’Inter sono arrivate novità importanti in quanto su Palacios si starebbe già muovendo un club di A, ovvero il Como, a caccia di un giocatore che possa prendere il posto di Dossena, il cui crociato ha fatto crack.

Inter, nuovo prestito per Palacios: l’argentino può finire al Como

Il Como è stata fin qui una delle squadre più interessanti della Serie A, oltre ad essere ben allenata da un tecnico giovane ma dalle grandi capacità come Cesc Fabregas. Proprio per questo, l’ambiente biancazzurro potrebbe essere l’ideale per Tomas Palacios per poter crescere e convincere l’Inter a puntare su di lui.

I nerazzurri ancora non hanno deciso cosa fare con l’argentino il prossimo anno quando rientrerà dal prestito al Monza, ma appare difficile possa trovare spazio con Inzaghi. L’Inter sta così pensando di cedere di nuovo in prestito a Palacios ed il Como sarebbe in prima fila poiché deve sostituire Dossena, il cui infortunio al crociato lo terrà fuori per ben 6 mesi.

La società lariana punta a ringiovanire la propria rosa con innesti di qualità ed avrebbe individuato in Palacios l’obiettivo numero uno per rafforzare la propria difesa. Tutto dipenderà dunque dall’Inter che continuerà ad osservare il rendimento dell’argentino a Monza prima di prendere una decisione. E chissà che alla fine il difensore non riesca a convincere clamorosamente Inzaghi a puntare su di lui.