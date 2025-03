Tutto fatto, la Juve anticipa mezza Europa: primo colpo per il 2026

Cristiano Giuntoli è pronto a far gioire i tifosi della Juventus: colpo da urlo per l’estate, accordo e firma con i bianconeri

Archiviata la sfida contro il Genoa, la Juventus è ora proiettata al big match contro la Roma. I bianconeri hanno un solo grande obiettivo a disposizione da qui a fine stagione: rientrare tra le prime quattro. E così è arrivato Igor Tudor per cercare di risollevare il cammino della Juventus.

Una parentesi che ha fatto male, quella legata a Thiago Motta, esonerato dopo pochi mesi dal suo sbarco a Torino. Ad ogni modo l’attenzione, presto, si sposterà verso il calciomercato estivo. Ed in tal senso la dirigenza bianconera ha le idee chiare per cercare di potenziare una rosa che di problemi ne ha mostrati eccome nel corso della stagione. E così si penserà al sostituto di Dusan Vlahovic, fuori dai piani del club bianconero che sta valutando la permanenza di Kolo Muani.

Allo stesso tempo Gleison Bremer, assente da inizio stagione, avrà certamente un nuovo compagno di reparto a partire dalla prossima estate. In tal senso c’è un nome che sta monopolizzando l’attenzione della dirigenza juventina: un’operazione che, però, potrebbe finire per complicarsi clamorosamente.

Juve, colpo da urlo: firma ad una condizione

Cristiano Giuntoli disegna la nuova Juventus. Il dt della società bianconera ha individuato, stando a quanto viene riportato da ‘Tuttojuve‘, il nome ideale per rinforzare il reparto parso maggiormente in sofferenza in questa stagione: la difesa.

E così David Hancko, 27enne slovacco di proprietà del Feyenoord, è il nome preferito dalla dirigenza bianconera per potenziare la retroguardia. A tal proposito pare infatti che i vertici di casa Juve abbiano già trovato l’accordo con il centrale per il suo approdo a Torino in estate: 3,5 milioni di euro garantiti a stagione, più bonus. Un affare che tuttavia rischia di saltare ed il motivo è presto detto.

Sarà fondamentale per il mercato bianconero la qualificazione alla prossima Champions League. Il quarto posto, vista anche la folta concorrenza in campionato, non è affatto scontato. In questa stagione grazie alla massima competizione europea i bianconeri hanno incassato circa 70 milioni.

Un fattore imprescindibile per poter programmare un futuro radioso ma soprattutto ambizioso. Hancko, a questo punto, potrebbe finire per saltare: tutto sarà determinato dai risultati che Tudor porterà da qui a fine stagione. Il classe ’97, sotto contratto con il Feyenoord fino all’estate 2028, ha fino ad ora collezionato 38 presenze con 4 gol e 4 assist vincenti.