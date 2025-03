Calciomercato Milan: un acquisto dal Chelsea, è un grande affare

Nuovo colpo dal Chelsea per il Milan che ha messo gli occhi su un brasiliano, ecco tutti i dettagli.

In questi anni l’asse di mercato Londra Milano ha portato diversi giocatori in rossonero, da Tomori a Pulisic fino a Loftus Cheek, tanti ex Chelsea hanno trovato casa al Milan.

Ancora una volta il club è pronto a fiutare l’affare e a sfruttare gli ottimi legami con i Blues che sono pronti a sfoltire la rosa e a cedere un giovane talento, che sta facendo cose eccelse in Francia, in prestito allo Stasburgo.

In attesa che venga sciolto il nodo relati al prossimo direttore sportivo, con Paratici che resta in pole per quella poltrona, in società si continua a lavorare sull’area scouting con Moncada che sta seguendo da vicino alcuni giovani talenti.

Dei nomi sono usciti fuori in questi giorni, da Comuzzo a Ricci fino a Lucca. All’estero, invece, si tiene d’occhio un brasiliano che ha già messo a segno 10 gol e 3 assist in 27 gare di Ligue 1.

Numeri importanti che hanno catturato l’attenzione dell’area tecnica del Milan, che ha mandato alcuni scout a visionare da vicino il giocatore che è di proprietà del Chelsea.

Concorrenza al Psg, il Milan è pronto a chiudere l’accordo con il Chelsea

Nuove indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna, dal portale fichajes.net, e che riguardano il futuro del calciatore brasiliano, che è finito nella lista della spesa di alcune società europee.

Il Milan è l’ultimo club che si mosso per prendere il giovane talento di proprietà del Chelsea, cresciuto nel Vasco da Gama e che è arrivato in Europa nel 2023.

Chiuso a Londra da una folta concorrenza, la società l’ha mandato in prestito allo Strasburgo dove sta facendo la differenza. Per la prossima stagione il Chelsea dovrà prendere una decisione sul futuro di Andrey Santos che piace molto anche al Milan.

Andrey Santos Milan, chi è il brasiliano che interessa a Moncada

20 anni, il giocatore del Chelsea è il nome nuovo per rinforzare il centrocampo del Milan. Anche altre società sono interessate al giovane talento, come il Psg che ha già mosso i primi passi per capire la fattibilità di questa operazione.

Il Milan è sullo sfondo e valuta la possibilità di prendere dal Chelsea Andrey Santos, che può essere il profilo giusto per completare il reparto dei rossoneri. I Blues non hanno ancora deciso riguardo il futuro del centrocampista, che a giugno rientrerà dal prestito e che poi sarà valutato con calma da Maresca che in quel reparto ha già grande abbondanza..