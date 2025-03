Colpo Scalvini in Italia, 27 milioni più bonus: la destinazione

Giorgio Scalvini può lasciare l’Atalanta a fine stagione: i bergamaschi stanno per ricevere un’offerta da 27 milioni per il difensore.

Giorgio Scalvini ha vissuto una stagione a dir poco travagliata. Il giovane difensore dell’Atalanta era rientrato in campo a novembre dopo tanti mesi di stop in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Gasperini sperava di poter contare su un giocatore così importante ma la sfortuna era di nuovo dietro l’angolo.

Scalvini ha infatti rimediato un altro brutto infortunio, stavolta alla spalla sinistra, durante la partita di Champions League contro il Barcellona. Il classe 2003 è stato poi sottoposto a un intervento chirurgico: il suo rientro può avvenire a maggio per gli ultimi match di campionato ma non è da escludere un ritorno direttamente nel ritiro estivo.

Non è però così scontato che il futuro del 21enne, che ha collezionato finora 107 presenze e 5 reti con la Dea, sarà ancora con la maglia atalantina. Il difensore ha un contratto con i bergamaschi fino al 30 giugno 2027 ma il probabile addio di Gasperini in estate potrebbe spingere Scalvini a valutare anche una nuova avventura.

Colpo Scalvini in Serie A: 27 milioni, firma vicina

Stando agli ultimi rumors sembra che la Roma sia il club più interessato al difensore italiano. Claudio Ranieri sta già lavorando come dirigente e ha avviato colloqui con Florent Ghisolfi per individuare i rinforzi giusti in ogni reparto. La Roma vuole fare qualcosa anche in difesa e il primo nome sul taccuino è proprio quello di Giorgio Scalvini.

Il difensore di Chieri potrebbe rilanciarsi in giallorosso dopo un’annata così complicata. Il club dei Friedkin è disposto a mettere sul piatto un’offerta da 27 milioni di euro più bonus per convincere Percassi a lasciar partire il proprio gioiello. Tuttavia non è detto che basti: i nerazzurri non hanno nei piani di cedere il giocatore, pertanto la richiesta rimane ancora ferma sui 40 milioni di euro.

Roma e Atalanta potrebbero trovare una via di mezzo, più o meno intorno ai 35 milioni: per la Dea si tratterebbe comunque di una grossa plusvalenza dato che il giovane difensore è cresciuto nelle giovanili del club. I giallorossi devono però fare attenzione alla concorrenza: Borussia Dortmund e Manchester United sono ancora molto interessati a Scalvini nonostante i due infortuni che lo hanno tenuto ai box per quasi tutta la stagione.