Cristiano Ronaldo-Milan, il clamoroso intreccio in vista dell’estate

Un intrigo di mercato pazzesco per la sessione estiva di calciomercato: Cristiano Ronaldo ed il Milan, può succedere davvero

Tra campo e calciomercato prosegue la stagione del Milan che deve incassare le tante delusioni patite fino a questo momento. La squadra, affidata prima a Fonseca e poi a Conceicao, ha deluso su praticamente ogni fronte. Al netto dell’inaspettata vittoria in finale di Supercoppa italiana contro l’Inter, i tifosi del ‘Diavolo’ hanno poco per cui sorridere.

La programmazione in vista della prossima stagione sarà certamente influenzata dall’esito dell’attuale Serie A, con i rossoneri che sembrano ormai tagliati definitivamente fuori dalla lotta per il quarto posto. Mancare la qualificazione alla prossima Champions League rappresenterà un danno economico tangibile, soprattutto per quel che concerne le prossime mosse riguardo ai colpi in entrata.

A parte la rosa che vivrà una sicura rivoluzione, occhio a due figure fondamentali che cambieranno. La prima è il direttore sportivo, con Fabio Paratici che pare aver definitivamente scalzato Igli Tare. Oltre alla probabile firma dell’ex Juventus, occhio al tecnico. Perché Sergio Conceicao, sotto contratto fino al 30 giugno 2025, non rimarrà al Milan. A tal proposito una novità importante, seppur indirettamente, potrebbe arrivare ‘grazie’ a Cristiano Ronaldo.

L’attaccante dell’Al-Nassr potrebbe finire per incidere parecchio sulle prossime strategie della dirigenza di Via Aldo Rossi per la scelta del tecnico che guiderà il Milan nella statione 2025/26. Così l’indiscrezione che riguarda i rossoneri ed il cinque volte Pallone d’Oro, arrivata nelle scorse ore, ha fatto balzare dalla sedia i tifosi del Milan. Ecco perché.

Milan, CR7 decisivo: futuro in rossonero?

A parlarne è stata ‘Sportitalia‘ che ha specificato come all’Al-Nassr vi sia ormai una situazione spinosa, quasi insostenibile. Si parla di un rapporto teso, non più idilliaco, tra Cristiano Ronaldo e l’allenatore della squadra Saudita, quello Stefano Pioli tanto caro ai tifosi del ‘Diavolo’.

Il contratto che lega l’allenatore emiliano all’Al-Nassr parla di ben 12 milioni di euro netti a stagione ed una scadenza ferma al 30 giugno 2027. Nonostante ciò, secondo quanto riferito, Pioli potrebbe andarsene molto prima del previsto. Proprio la rottura tra il campione portoghese e l’ex rossonero porterebbero Pioli sulla graticola. Oggi più che mai. Se si pensa poi che l’Al-Nassr è terza in classifica ad addirittura 10 punti di ritardo dall’Al-Ittihad, il quadro è completo.

La possibilità di un esonero da qui ai prossimi mesi potrebbe quindi tramutarsi in realtà. E l’ipotesi di un suggestivo ritorno a Milanello non potrebbe non stupire i tifosi rossoneri che proprio a partire dall’addio del 59enne di Parma hanno dovuto fare i conti con un rendimento ben al di sotto delle aspettative. Il ‘Pioli is on fire’ potrebbe, quindi, presto tornare a risuonare a San Siro. Un’idea, una suggestione che forse rimetterebbe tutte le cose a posto.