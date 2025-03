I tifosi dell’Inter non riescono a darsi pace: gelo Barella

Brutte notizie per l’Inter e i suoi tifosi riguardo Nicolò Barella: cala il gelo sul centrocampista nerazzurro, non se l’aspettava nessuno

L’Inter sta disputando una stagione di altissimo livello e che la vede in corsa per poter firmare il secondo triplete della sua storia. Tra i protagonisti di quest’annata fin qui straordinaria c’è Nicolò Barella, spesso e volentieri il polmone del centrocampo nerazzurro.

Il centrocampista ex Cagliari è maturato ulteriormente nel corso di questa stagione, compiendo il definitivo salto di qualità ed ora uno degli uomini imprescindibili di Simone Inzaghi. In una recente intervista concessa a FIFA.com, Barella ha espresso tutta la sua soddisfazione per come sta andando la stagione ed ha dichiarato come l’obiettivo dell’Inter sia conquistare tutte le competizioni a cui fa parte, Mondiale per club compreso.

Dichiarazioni che hanno acceso ancor di più l’entusiasmo dei tifosi dell’Inter che vedono in Barella un nuovo leader. Il centrocampista è amato dalla tifoseria nerazzurra che spera possa restare a Milano ancora per tanti anni. Per questo le ultime notizie che arrivano sul futuro di Barella non lasciano dormire sogni tranquilli ai tifosi e all’Inter stessa.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul centrocampista nerazzurro è piombato l’interesse dell’Al Hilal che sarebbe pronto a ricoprire di denaro il giocatore pur di portarlo in Arabia Saudita.

Inter, l’Al Hilal piomba su Barella: offerta monstre al centrocampista

Dopo averlo già fatto due estati, l’Al Hilal è pronto a far di nuovo spesa in Italia. Stavolta nel mirino del club saudita è finito Nicolò Barella che, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe vedersi recapitare sulla propria scrivania un’offerta monstre per il suo trasferimento in Medio Oriente.

La stagione ad alto livello di Barella non sta passando inosservata solamente in Europa e dopo Milinkovic-Savic, l’Al Hilal vuole aggiungere un altro tassello di qualità al proprio centrocampo. Come i nerazzurri, anche i sauditi parteciperanno al Mondiale per Club ed hanno intenzione di regalarsi un mercato super per sfidare le big di tutto il mondo.

La possibile offerta monstre dell’Al Hilal mette in allarme l’Inter e i suoi tifosi che possono però affidarsi alla volontà di Barella. Secondo la Rosea, l’intenzione di Barella è quella di restare all’Inter tanto che sarebbe disposto a dire no ad un ingaggio da 35 milioni di euro a stagione pur di continuare a vestire la maglia nerazzurra. Una decisione che di certo farebbe innamorare ancora di più i tifosi nerazzurri di Barella che ha giurato fedeltà ai colori nerazzurri ed intende ripagare tutto questo affetto.