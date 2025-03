Salta Bayern Monaco-Inter, l’annuncio gela i tifosi

Il club fa i conti con il perdurante infortunio del suo big, ancora a serio rischio per la gara d’andata dei quarti di Champions

Il calendario, sempre più fitto, e sempre più decisivo per le sorti di qualsiasi squadra a prescindere dal valore degli avversari che di volta in volta ci si trova davanti, ha avuto sicuramente il suo peso. Così come la sfortuna che, come dice il simpatico proverbio’, ‘ci vede benissimo’ quando si tratta di accanirsi contro qualcuno.

Se fino a poche settimane fa era stata l’Inter a lamentare una vera e propria emergenza nella gestione degli esterni – ruolo delicatissimo nel 3-5-2 di Simone Inzaghi – oggi, ad una settimana dalla supersfida di Champions proprio contro i nerazzurri, è il Bayern Monaco a lamentare delle assenze pesantissime. Soprattutto nel reparto arretrato.

Ito, Davies, Upamecano, Pavlovic e Coman sono già sulla virtuale lista degli indisponibili del colosso tedesco in vista dell’importante gara contro la formazione meneghina. Nel già lungo e preoccupante elenco di calciatori che non potranno dare un contributo alla causa c’è però anche un altro big. Non uno qualunque, trattandosi del Capitano della squadra brillantemente allenata da Vincent Kompany.

È stato lo stesso allenatore belga, nella conferenza stampa seguita all’ultima gara in Bundesliga dei pluridecorati tedeschi, ad aggiornare tutti sulle condizioni di Manuel Neuer, il portierone infortunatosi in modo quanto meno curioso ormai quasi un mese fa, nella sfida d’andata degli ottavi di finale contro il Bayer Leverkusen.

Neuer, prevale la cautela: difficile vederlo in campo contro l’Inter

“Strappo muscolare al polpaccio destro“: questa la prima diagnosi rilasciata dallo staff medico del Bayern sulle condizioni dell’estremo difensore teutonico a seguito della lesione rimediata per esultare al gol del 2-0 dei suoi compagni nel derby europeo contro il club allenato da Xabi Alonso.

Sebbene, di fatto, al giorno della gara con l’Inter saranno passati oltre 30 giorni dal beffardo stop sofferto in campo, Neuer conserva poche possibilità di prender parte alla gara. La buona notizia, per il Bayern, è che il portiere di riserva Jonas Urbig ha a sua volta recuperato dall’infortunio, mettendosi a disposizione come candidato più che probabile alla sostituzione del Capitano.

“Manu ha un infortunio al polpaccio. Conosco la sua condizione, è sempre molto delicata. Questo non implica che sia grave, ma il recupero richiederà tempo. Non voglio fissare una scadenza, speriamo di avere buone notizie al più presto”, le parole di Kompany alla stampa. Molto difficile, quindi, che i tedeschi possano contare sulla sua presenza nella prima delle due gare contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.