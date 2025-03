Thiago Motta, l’agente: “Esonero? Vergogna, vi racconto”

Continua a tenere banco, nel mondo Juve, il tema relativo all’esonero di Thiago Motta. Questa volta è l’agente del mister ad uscire allo scoperto, con una dichiarazione sorprendente.

La vittoria all’esordio contro il Genoa ha benedetto il nuovo inizio di Igor Tudor che ha già fatto dimenticare Thiago Motta, conquistando la fiducia del popolo bianconero.

Intanto, gli ultimi retroscena sull’esonero di Thiago Motta non sono piaciuti al mister e neanche all’entourage dell’allenatore che questa volta ha deciso di intervenire.

L’esonero di Motta, arrivato la scorsa settimana, è stato inaspettato con la società bianconera che ha deciso di intervenire per cambiare guida tecnica e dare una svolta alla stagione della Juventus. Dopo la mossa del club sono uscite fuori numerose indiscrezioni, anche riguardo la gestione sbagliata dello spogliatoio bianconero da parte del mister.

Esonero Thiago Motta Juventus, l’agente chiarisce un aspetto

Le voci di un rapporto incrinato, fra una parte dello spogliatoio e Thiago Motta, non è andato giù all’allenatore.

Ecco perché su questo argomento è intervenuto un membro dell’entourage del mister, che ha fatto chiarezza riguardo il rapporto che c’era fra i giocatori della Juventus e Thiago Motta.

Svelata, quindi, la verità su questa storia.

Thiago Motta Juventus, annuncio dell’agente: la verità sul rapporto con la squadra

Intervenuto ai microfoni di tmw, Dario Canovi, noto procuratore e membro dell’entourage di Thiago Motta insieme al figlio Alessandro, ha tenuto a sottolineare un aspetto riguardo la gestione dello spogliatoio dell’allenatore alla Juve.

“Non voglio parlare dell’esonero di Thiago Motta ma ci tengo a fare una precisazione riguardo il trattamento che ha subito il mister. La Juventus non c’entra, però tutto il contorno è stato vergognoso. Non è vero che non aveva rapporti con i calciatori. E’ normale attaccante l’allenatore, si può fare, però non bisogna farlo con l’uomo”.

Una risposta, dunque, alle indiscrezioni dei giorni scorsi emerse dopo l’esonero dell’allenatore dalla Juventus. Infatti, a Motta è stato imputato anche una gestione particolare con lo spogliatoio e un rapporto poco idilliaco con una parte della squadra. Tutte critiche, queste, che evidentemente non hanno fatto piacere a Thiago Motta con l’agente Canovi che ha tenuto a sottolineare questo aspetto ovvero che fra i giocatori e Motta non c’erano problemi.