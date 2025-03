Tragedia nel calcio italiano, storico club in campo col lutto al braccio

Lo storico club è stato colpito da un tragico lutto e per questo è sceso in campo con il lutto al braccio: calcio italiano senza parole

A poche ore da una partita importante per raggiungere gli obiettivi prefissati, l’ambiente attorno ad uno dei club storici del nostro calcio è stato scosso da una notizia davvero tragica che ha lasciato i tifosi senza parole.

Contro il Palermo, nella sfida valevole per la trentunesima giornata di Serie B che metteva in palio tre punti pesanti per le proprie aspirazioni, la Salernitana è scesa in campo con il lutto al braccio. Nelle ore precedenti al match, il club granata ha dovuto dire addio ad un pezzo importante della propria tifoseria, ma non parliamo della perdita di un capo ultras o di un tifoso qualsiasi. La Salernitana ha infatti dovuto salutare Celeste Bucciarelli, una delle tifose storiche della società granata.

Ad 85 anni si è spenta quella che era considerata la “mamma degli ultrà” e che rappresenta una parte storica della tifoseria granata. La Salernitana ha subito dedicato diversi post alla Bucciarelli nelle ultime ore, tra cui anche un video dove la si vedeva presente ad uno degli allenamenti della squadra.

La sua scomparsa è stata un colpo durissimo per tutto l’ambiente granata, rimasto addolorato nell’apprendere tale notizia che tanto dispiacere dà a tutto il calcio italiano che perde così una grande appassionata.

Salernitana, addio a Celeste Bucciarelli: scompare la “mamma degli ultrà”

Sebbene ormai avesse una certa età, Celeste Bucciarelli non ha mai smesso di rappresentare i colori della Salernitana, recandosi spesso all’Arechi o all’allenamento del club granata. La sua perdita è stata un colpo pesante per tutto l’ambiente ed anche il tecnico dei campani Roberto Breda, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Palermo che ha avuto luogo sabato, ha ricordato quella che era nota come la “mamma degli ultrà”.

Il tecnico aveva speso parole commoventi per omaggiare una tifosa come Bucciarelli, simbolo di vera fede ai colori granata: “E’ stata una presenza costante nel mio percorso alla Salernitana, presenza d’amore, di passione e di attaccamento ai colori. Domani dovremo dare qualcosa in più anche pensando a lei” aveva dichiarato e la Salernitana ha deciso di rendergli omaggio nel modo più appropriato

Contro il Palermo, il club granata è sceso in campo con il lutto al braccio, cercando di dare il massimo anche per la Bucciarelli, sicuro che è quello che avrebbe voluto lei. Anche se il suo corpo non è più presente in questo mondo, il suo spirito combattivo di certo permarrà nei cuori dei giocatori e dei tifosi, chiamati tutti a dare il massimo per centrare la salvezza e far felice anche la storica dal cielo.