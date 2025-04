Colpo Pasalic in Serie A, si trasferisce a zero!

Futuro incerto all’Atalanta per Mario Pasalic che potrebbe lasciare i nerazzurri a fine stagione: il croato si trasferisce a parametro zero

Anche nel corso di questa stagione, Mario Pasalic sta dando il suo importante contributo alla causa dell’Atalanta e la 40 presenze collezionate fin qui spiegano bene quanto sia un giocatore fondamentale per Gasperini.

Il centrocampista croato ha firmato 5 gol e 5 assist in questa stagione, ma al di là dei numeri imprescindibile è la sua presenza in mezzo al campo. Per questo motivo, l’Atalanta ha avviato già i contatti con il giocatore ed il suo entourage per rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. I nerazzurri non vogliono perdere a zero un giocatore come Pasalic e stanno cercando di prolungare per almeno un’altra stagione la sua permanenza a Bergamo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è stata l’apertura degli agenti e dello stesso Pasalic nel restare in nerazzurro, ma ad oggi non è stato ancora trovato un accordo totale tra le parti in causa. Ciò rende il futuro del giocatore croato incerto ed alcune squadre sono pronte ad approfittarne per tentarlo con delle offerte intriganti.

Tra i club più interessati a Pasalic per la prossima estate ci sarebbe il Como che ha intenzione di rafforzare in maniera importante la rosa per alzare l’asticella il prossimo anno.

Nelle prossime settimane, l’Atalanta cercherà di trovare un accordo con Pasalic ed il suo entourage per rinnovare il suo contratto, in scadenza al termine della stagione. In caso di mancato accordo, alcuni club sono pronti a fiondarsi sul centrocampista croato per acquistarlo a parametro zero e tra i club più interessati ci sarebbe il Como.

La squadra di Fabregas, attualmente tredicesima in classifica a +7 sulla zona retrocessione, vuole effettuare una campagna di rafforzamento importante il prossimo anno per poter puntare a qualcosa di più della salvezza. I biancazzurri hanno mire ambiziose in vista della stagione 2025-2026 e l’arrivo di un giocatore come Pasalic alzerebbe di molto la qualità in mezzo al campo.

A 30 anni, Pasalic è ormai nel pieno della sua maturità calcistica ed oltre ad apportare qualità, porterebbe anche tanta esperienza internazionale all’interno dello spogliatoio del Como. L’Atalanta, però, non ha nessuna intenzione di perdere uno come Pasalic a parametro zero e cercherà nei prossimi giorni di rinnovare il suo contratto, cosa che si augurano anche i tifosi nerazzurri.