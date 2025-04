Dalla Juve all’Atalanta, annuncio bomba sul mercato

Juve e Atalanta infiammano il calciomercato, un bianconero può passare ai bergamaschi nella prossima stagione

Finale di stagione ad altissima tensione, in campo e fuori, con il rush finale in campionato che determinerà verdetti importanti per i piazzamenti europei e le prospettive della prossima annata e quindi interessanti intrecci di calciomercato. Alcuni dei quali potrebbero riguardare Juve e Atalanta.

Nonostante una stagione vissuta in modo molto diverso, la classifica, attualmente, separa solamente di tre punti bianconeri e nerazzurri. E dire che tre settimane fa, a Torino, i bergamaschi avevano banchettato per 4-0 sui resti della squadra di Thiago Motta. Da lì, però, due sconfitte pesanti per la banda Gasperini, contro Inter e Fiorentina. E ora, l’Atalanta deve rinfoderare il sogno scudetto e guardarsi le spalle per difendere il piazzamento Champions.

La Juve, d’altro canto, non sta benissimo, ma ha esordito in maniera positiva nel ciclo Tudor, con il successo per 1-0 contro il Genoa, quello che ci voleva per partire con il piede giusto. Un risultato che può dare maggiore tranquillità almeno per il momento, ma poi ci sarà subito il fondamentale scontro diretto con la Roma, per dare importanti indicazioni sulle ambizioni bianconere per il finale di annata.

Rientrare in Champions, lo sappiamo, sarà cruciale per i torinesi. Che sul mercato riprendono a mettere nel mirino diversi nomi dall’Atalanta, a cominciare dal tecnico Gasperini per finire a Lookman o Ederson. Ma c’è anche chi potrebbe fare il percorso inverso.

“Tudor per il dopo Gasperini”, l’annuncio sul tecnico della Juve

Questo qualcuno, incredibilmente, potrebbe essere Igor Tudor, proprio l’allenatore appena sbarcato sulla panchina juventina. Che però, come sappiamo, ha un contratto a tempo, con la Juventus che si è lasciata una clausola unilaterale per decidere se confermarlo o meno, dopo questo finale di campionato e dopo il Mondiale per Club tra giugno e luglio.

Ebbene, se per lui non arrivasse la conferma a Torino e se Gasperini dovesse lasciare Bergamo – magari proprio per accasarsi alla Juventus, chi lo sa – Tudor potrebbe proseguire l’opera dell’attuale tecnico atalantino. Ne è convinto il giornalista Giorgio Trobbiani di ‘Calciomercato.it’, intervenuto su ‘Tv Play’. “Per me Tudor sarebbe ottimo come post Gasperini”, ha spiegato. E in effetti, il tecnico croato è abituato a lavorare con molti dei concetti tecnico tattici dell’allenatore di Grugliasco, per una transizione che magari non sarebbe molto traumatica. Scenari tutti da seguire in vista del prossimo mercato.