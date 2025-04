Infortuni Juventus, Tudor in emergenza: due brutte notizie

Arrivano delle nuove notizie in merito a quello che può accadere in vista delle prossime partite perché in casa Juventus non ci sono aggiornamenti positivi.

E’ una situazione particolare e difficile quella che sta vivendo ora la Juve che in queste ultime settimane ha vissuto un vero e proprio caos interno e non solo. La società ha deciso di esonerare Thiago Motta da allenare e al suo posto a puntato su Igor Tudor che ha affrontato già i primi problemi e intoppi, nonostante la sua prima partita in panchina sia terminata con una vittoria.

Ma ciò che quest’anno tormenta la Juve oltre i risultati pessimi per una stagione che rischia di essere fallimentare è anche il fatto che in questo momento il club bianconero ha tanti giocatori out per infortunio.

Si teme il peggio quindi in casa Juventus per quelle che sono le prossime sfide considerando che ci sono partite importanti da dover giocare e con la squadra che rischia di non essere al completo per provare a rimontare sul 4 posto che vorrebbe dire Champions League, senza questa qualificazione c’è il forte rischio che si arrivi ad un vero e proprio fallimento anche dal punto di vista economico.

Juventus, altre brutte notizie sugli infortuni

E’ un momento davvero difficile questa per la Juventus che ha appena avuto delle conferme in merito a quella che è una situazione di totale emergenza, perché continuano ad essere tanti e importanti i giocatori che sono indisponibili perché infortunati e adesso si cercherà di capire chi potrà essere recuperato nel giro delle prossime settimane.

Niente da fare al momento per la Juventus che ha perso per infortunio Cambiaso e Douglas Luiz nelle ultime settimane con i due giocatori che continuano ad allenarsi a parte e non con il resto del gruppo, questo vuol dire che il loro recupero per la prossima partita importane di campionato nello scontro diretto con la Roma non potranno essere utilizzati.

E’ arrivata la conferma con il comunicato del club bianconero, ancora infortunati Cambiaso e Douglas Luiz che si allenano a parte. I due calciatori quasi sicuramente salteranno la prossima sfida con la Roma. Chiaramente, oltre a loro anche chi è infortunato da più tempo non è recuperato e non ci sono buone notizie per Gatti che starà fuori per almeno 1 mese.