Infortunio Lautaro, tempi lunghi: Inzaghi annuncia un altro problema

Un altro problema all’Inter, dopo quello già vissuto con l’Udinese e che ha messo a rischio i tre punti per gli alti e bassi nel secondo tempo.

Alle porte c’è il derby in Coppa Italia che rappresenta, ad oggi, una delle sfide più importanti della stagione perché il sogno triplete, o comunque il “double”, passa proprio dalla potenziale vittoria della manifestazione che vede contrapposte, in semifinale, Inter e Milan.

Oltre all’assenza contro il Milan di Lautaro, sono diverse le situazioni che svela Simone Inzaghi in conferenza stampa proprio nel giorno di vigilia della partita contro il Milan. E l’Inter, considerando la pericolosità proprio dei rossoneri che hanno portato a casa due derby su tre in questa stagione – l’ultimo match è stato un pareggio -, temono il peggio senza il proprio capitano.

Inter, infortunio Lautaro: cambiano i tempi di recupero

Sembrava dover saltare soltanto la sfida contro l’Udinese e invece, su Lautaro Martinez, la situazione è peggio del previsto.

Dopo aver già seguito i suoi “in borghese” e non con gli scarpini e la divisa da gioco, Lautaro Martinez salterà anche il derby, secondo quanto annunciato da Simone Inzaghi che in conferenza stampa ha svelato anche i tempi di recupero, cambiati, proprio per il Toro argentino.

“Abbiamo un piano per il recupero di Lautaro, che non ci sarà contro il Milan. Giochiamo con i tre attaccanti e in panchina l’attaccante della Primavera che oggi gioca in Youth League”. Una situazione di totale emergenza e che preoccupa, in casa Inter, anche per quelle che sono le sfide che verranno in campionato, non da poco, considerando che dietro c’è il Napoli che non ha arrestato la propria corsa nella sfida giocata domenica sera contro il Milan.

Le parole di Inzaghi sulla situazione infortuni all’Inter

Ha parlato di Lautaro Martinez e non solo, riguardo la situazione infortuni all’Inter che ha colpito anche Davide Frattesi per un problema al piede, Simone Inzaghi: “Vediamo oggi che succede con lui perché si è allenato bene fino a questo momento, però ha avuto un problemino al piede. Consideriamo che domani non avrò Asllani, a Parma non avrò Barella e quindi ho da fare delle valutazioni tra oggi e la rifinitura”.

Quando torna Lautaro? Il piano dell’Inter per accorciare i tempi

Lautaro Martinez sta lavorando sul suo iter riabilitativo da quando è tornato dalla Nazionale. Nelle idee c’era quella di fargli saltare l’Udinese, per poi averlo in campo contro il Milan. Le cose però non sono migliorate sul suo infortunio e, al fine di non correre rischi, si tenterà di averlo quantomeno a disposizione per il Parma, gara che all’Ennio Tardini sarà importante per dare un altro segnale da capolista in Serie A, ai danni del Napoli che insegue.