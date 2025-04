L’infortunio costa caro, è addio Milan: non c’è nulla da fare

Cambiano i piani del Milan per la prossima stagione: l’infortunio stravolge tutto, ora l’addio al club rossonero è vicinissimo

Una mazzata, l’ennesima, in una delle stagioni peggiori della recente storia rossonera. Il Milan esce sconfitto dal ‘Diego Maradona’, con il Napoli di Antonio Conte che ha battuto i rossoneri 2-1 rimanendo in scia dell’Inter nella corsa Scudetto. Un discorso, quello tricolore, che non ha mai riguardato il ‘Diavolo’ quest’anno.

E così con una stagione assai deludente non resta che programmare la prossima. Nel mezzo un’estate che promette enormi cambiamenti, alla rosa e non solo. Arrivera, in primis, un nuovo direttore sportivo. Fabio Paratici sembra in pole position, dopo si valuterà il nome dell’erede di Sergio Conceicao. Perché l’allenatore portoghese non rimarrà alla guida del Milan: gli scarsi risultati e la scadenza ferma al 30 giugno 2027 hanno già chiarito la situazione riguardo la futura guida tecnica.

Parallelamente la rivoluzione toccherà inevitabilmente pure la rosa. Il Milan ha intenzione di fare spazio, con diverse cessioni, ad altrettanti nuovi innesti. A tal proposito la dirigenza di Via Aldo Rossi sembra ritrovarsi già costretta a programmare una cessione durante i mesi estivi: il recente infortunio non lascia scampo ad altre possibilità.

Milan, infortunio decisivo: può dire addio in estate

Esistono situazioni nel mondo del calcio che capitano poche volte, incastri che determinano un cambiamento importante nella carriera di un calciatore. Lo sa bene il Milan, lo sa meglio Ruben Loftus-Cheek che nelle ultime ore potrebbe essersi allontanato definitivamente dalla permanenza al Milan.

Il centrocampista inglese, a poche ore dalla sfida (poi persa) contro il Napoli ha accusato dei fortissimi dolori addominali. Il giocatore è stato ricoverato per un’appendicectomia d’urgenza e adesso i tempi di recupero per il pieno rientro all’attività dovrebbero aggirarsi intorno ai 30 giorni. Il calciatore da mesi non sa cosa sarà del suo futuro, pare infatti assai probabile una partenza durante il calciomercato estivo, con le sirene della Premier League che iniziano a farsi sentire.

Il Milan aveva pensato di provare a rilanciare l’ex Chelsea in questo finale di stagione, ‘testarlo’ per capire se vi fossero i margini per continuare ancora insieme. Uno scenario distrutto dal recente infortunio che non darà modo al 29enne londinese di riscattarsi e guadagnarsi la permanenza in maglia rossonera.

Loftus-Cheek, sotto contratto con il ‘Diavolo’ fino al 30 giugno 2027, fino a questo momento ha trovato poco spazio sia agli ordini di Fonseca che di Conceicao. Per l’inglese 22 presenze con appena 1029′ in campo, tra campionato e coppe, condite da un unico assist vincente all’attivo.