Roma-Juve perde uno dei Big più attesi, ufficiale il forfait

Notizia durissima per i tifosi, Roma-Juventus perde uno dei suoi grandi protagonisti: cosa sta succedendo, il forfait è ufficiale

Chi avrebbe mai detto, solo un mesetto fa, che Roma-Juventus sarebbe potuta essere una gara fondamentale per la corsa alla Champions League? Probabilmente, solo qualche tifoso incallito della squadra giallorossa avrebbe potuto non tanto crederlo, quanto sperarlo. La straordinaria rincorsa degli uomini di Ranieri, però, ha dimostrato che nel calcio tutto è possibile, e ora vuole giocarsi l’operazione aggancio con una grande partita tra le mura amiche. Con un unico vero problema: un big della squadra non ci sarà.

Le cose si sono complicate terribilmente per Ranieri e la formazione capitolina dopo la trasferta, vittoriosa ma sofferta, di Lecce. All’assenza già certa di un titolarissimo come Dybala, forse l’unico vero fuoriclasse della squadra giallorossa, si è aggiunto infatti un forfait inatteso ma estremamente doloroso.

Uno dei big della formazione di Ranieri, probabilmente il jolly più utile per poter sviluppare il calcio pragmatico ma esaltante che il tecnico testaccino ha imposto alla squadra in questi mesi, non potrà infatti essere della partita, nello scontro diretto probabilmente più importante per i giallorossi da diversi mesi a questa parte. Una notizia davvero difficile da digerire per l’allenatore, come confermato da quanto accaduto al Via del Mare lo scorso sabato.

Brutto colpo per la Roma di Ranieri, out un titolarissimo: non ci sarà contro la Juventus

In un momento delicatissimo e fondamentale per la stagione giallorossa, Ranieri avrebbe bisogno di tutto, meno che di forfait improvvisi. Invece, la difficilissima trasferta in terra salentina è costata molto cara alla sua Roma: a causa di un’ammonizione completamente gratuita, è stato infatti fatto fuori dalla sfida con la Juventus uno dei possibili protagonisti, Alexis Saelemaekers.

L’ex Milan sarà infatti squalificato dal giudice sportivo, essendo già diffidato, e non potrà prendere parte allo scontro diretto con gli uomini di Tudor, gara fondamentale per le ambizioni di grande Europa della squadra giallorossa, in un turno in cui, tra l’altro, il Bologna ospiterà il Napoli, la Fiorentina andrà Milano (sponda rossonera) e la Lazio dovrà vedersela con una Dea ferita nell’orgoglio.

Protagonista di una partita discreta contro il Lecce, Saelemaekers si è visto mostrare il cartellino giallo dopo essere andato a terra in seguito a un contatto con Baschirotto non sanzionato dall’arbitro Manganiello. Furibondo per la decisione arbitrale, il belga si è alzato e ha manifestato il proprio disappunto con ampi gesti, in maniera fin troppo plateale.

Una reazione che Ranieri si sarebbe volentieri evitato. L’ex Milan si è infatti gettato la zappa sui piedi, prendendosi un cartellino giallo praticamente gratuito che non gli permetterà di essere tra i protagonisti della fondamentale sfida con la Juventus. E la speranza dei tifosi giallorossi è che il tecnico possa trovare una soluzione adeguata per non far sentire troppo il peso di quello che è, di fatto, l’equilibratore dello scacchiere romanista.