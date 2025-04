Simeone fa festa, lascia la Juve e va all’Atletico per 42 milioni

Il ‘Cholo’ pronto ad un grande colpo: così può dire addio alla Juventus per trasferirsi all’Atletico Madrid, firma da 42 milioni di euro

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura della sessione estiva di calciomercato e le voci riguardo alle scelte che compirà la dirigenza bianconera non fanno altro che moltiplicarsi. Nonostante il campo e la vittoria all’esordio di Igor Tudor contro il Genoa, il chiodo fisso è rappresentato dai cambiamenti in vista della prossima stagione.

L’allenatore croato dovrà fare tanto per convincere i vertici bianconeri e guadagnarsi la riconferma ma, nel frattempo, occhio alla corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Arrivare quarti significherebbe riuscire a guadagnare un tesoretto cruciale per la campagna acquisti: da qui, mantenere alte le ambizioni per l’anno che verrà. Ed in casa bianconera il focus sarà verosimilmente sulla difesa, reparto apparso maggiormente in affanno negli ultimi tempi. Certo, l’assenza di Bremer out sin dall’inizio della stagione ha pesato non poco.

Così al momento Cristiano Giuntoli sta concentrando i suoi sforzi sui colpi in entrata in quella zona del campo: la caccia ad un centrale di spessore internazionale è cominciata da un pò. La Juve dovrà, tuttavia, fare inevitabilmente i conti anche con le potenziali uscite. I bianconeri punteranno ad accumulare un tesoretto dai big pronti a fare le valigie e a lasciare definitivamente la Torino bianconera.

Lo sa bene Diego Simeone che, a Madrid, porterebbe volentieri uno dei big bianconeri apparentemente già pronto a dire addio alla Juventus. L’offerta è dietro l’angolo: così la cessione può avvicinarsi rapidamente.

Addio Juve, c’è l’Atletico: assalto in estate

Il tecnico dell’Atletico Madrid guarda avanti e tra le priorità per potenziare i ‘Colchoneros’ in vista della prossima stagione vi è la firma di un nuovo centravanti. Per tal ragione, il nome caldo non può essere che quello di Dusan Vlahovic.

Il 25enne di Belgrado è in scadenza il 30 giugno 2026 ed ormai da mesi la possibilità che rinnovi il suo accordo con la Juve è già ufficialmente sfumata. Troppi i 12 milioni netti a stagione percepiti dal serbo che non ha fatto sconti in tal senso: così, ad un anno dalla scadenza, sarà addio. E ad accoglierlo potrebbe essere proprio Diego Simeone, desideroso di puntare sull’ex attaccante della Fiorentina che con l’Atletico Madrid potrebbe rifiorire.

Vlahovic, anche a causa del grande impatto di Kolo Muani arrivato a gennaio, nelle ultime settimane ha giocato meno del previsto: ad oggi per lui sono 14 le reti con 3 assist in 35 presenze complessive, tra campionato e coppe. Il club spagnolo sarebbe pronto a mettere sul piatto 42 milioni di euro: staremo a vedere se, alla fine, l’affare diventerà realtà.