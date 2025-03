Tegola in Serie A: un mese di stop, l’allenatore è nei guai

Brutto stop per il calciatore, uno dei più bravi della squadra. Infortunio serio, quindi, con l’allenatore che potrà recuperarlo per il finale di stagione.

Arrivano le ultimissime riguardo le condizioni fisiche del giocatore, che ha rimediato un brutto stop. Annuncio in conferenza da parte dell’allenatore che ha rivelato i tempi di recupero del centrocampista, uno dei titolarissimi della squadra, che dovrà stare fermo ai box per un po’ di tempo.

La fortuna non sorride al club che adesso deve fare a meno del titolarissimo, che ha subito questo duro colpo. Un problema non di poco conto, come rivelato dal mister in conferenza stampa.

Tegola in Serie A, fuori un mese: annuncio ufficiale

Al termine dell’incontro, che ha chiuso questa giornata di Serie A, l’allenatore è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione sulla squadra.

Il momento è particolare e le prossime partite saranno decisive per quanto riguarda anche la zona salvezza. Il Verona non può permettersi di perdere punti, ecco perché il pareggio contro il Parma è stato accolto bene da Paolo Zanetti.

Intanto, dall’infermeria non arrivano buone notizie con il giocatore dell’Hellas che sarà indisponibile per un mese.

Hellas Verona: infortunio Suslov, out un mese

Dopo lo 0-0 contro il Parma, l’allenatore Paolo Zanetti è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi. Il tecnico si è detto soddisfatto del pari, che ha permesso alla squadra di muovere la classifica.

Intanto, per il Verona non arrivano buone notizie dall’infermeria visto che Suslov dovrà stare ai box per un mese.

“Suslov ha riportato una lesione di primo grado e dunque per le prossime tre o quattro partite non sarà a disposizione. Per quanto riguarda Niasse proveremo a recuperarlo per la sfida contro il Torino. Le soste delle Nazionali non ci portano mai bene, comunque non devono essere un alibi. Oggi chi è sceso in campo ha fatto bene, soprattutto Dawidowicz che ha giocato come centrocampista, si è mosso bene ed ha conquistato tanti palloni. E’ stato bravo ad adattarsi in una posizione di campo che non faceva da un po’ di tempo”.

Una brutta tegola, quindi, per l’Hellas Verona che non avrà a disposizione Suslov per le prossime sfide di campionato. L’auspicio di Zanetti è quello di recuperare il trequartista per il rush finale, con la squadra che resta ancora in lotta per non retrocedere con un vantaggio sulla zona retrocessione di sette punti.