Ci siamo, affare super tra Napoli e Barcellona: si chiude per 32 milioni

Aurelio De Laurentiis pronto a trattare con la dirigenza del Barcellona: colpo da 32 milioni di euro, scossone in casa Napoli

La stagione del Napoli non sta andando propriamente come sperato. L’arrivo di Antonio Conte a Castel Volturno aveva portato una ventata di ottimismo nell’ambiente azzurro che sembrava poter ambire concretamente alla vittoria dello Scudetto.

Nulla è ancora perduto, questo è chiaro, ma il vantaggio accumulato dall’Inter ad ormai poche giornate dal termine della Serie A sembra parlare di una squadra nettamente favorita per la conquista del tricolore: e non è quella partenopea. Si parla già tanto di mercato, di come il Napoli starebbe preparandosi per rinforzare la rosa azzurra in vista del tanto atteso ritorno in Champions League.

E così grossi cambiamenti potrebbero riguardare il gruppo che oggi è in mano all’allenatore salentino. Le indiscrezioni non confermate parlano anche di una possibilità a dir poco clamorosa che Conte, dopo un solo anno alla guida del Napoli, possa decidere di salutare. Si vocifera di un forte interessamento del Milan, a maggior ragione se dovesse venir scelto – come sembra – Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo rossonero.

Ad ogni modo la priorità di Aurelio De Laurentiis, indipendentemente da tutto e tutti, sarà sempre quella di mantenere competitiva la squadra. E così occhio ai colpi in entrata ma anche alle potenziali uscite. Praticamente certa quella legata a Victor Osimhen, oggi al Galatasaray ma destinato ad arricchire le casse partenopee con un addio a titolo – finalmente – definitivo.

Quello del bomber nigeriano non sarà però l’unico. Si sta aprendo uno scenario pazzesco che coinvolgerebbe – in primo piano – la dirigenza del Napoli e quella del Barcellona.

Napoli-Barcellona, ecco l’addio: pronti 32 milioni

Una possibilità concreta che nel corso delle ultime settimane sta prendendo rapidamente quota. Se ne parla da mesi, in realtà già dall’estate 2023 quando gli azzurri mostrarono un calcio spettacolare con Luciano Spalletti in panchina.

Adesso il nome di Stanislav Lobotka si fa sempre più insistente negli ambienti blaugrana. Il regista del Napoli piace tantissimo alla dirigenza catalana che nei prossimi mesi – verosimilmente a luglio – potrebbe farsi avanti con una proposta definitiva da avanzare ai vertici partenopei. 32 milioni di euro sul piatto per il classe ’94 che quest’anno tra alti e bassi ha comunque giocato tantissimo agli ordini di Antonio Conte.

Lobotka si sposerebbe alla perfezione con l’idea di calcio di Flick, il suo contratto con il Napoli scadrà il 30 giugno 2027: alle giuste condizioni, dunque, se ne potrà sicuramente parlare. In quella che rischia quindi di essere la sua ultima stagione in maglia azzurra, il 30enne slovacco ha racimolato 29 apparizioni con 2 assist vincenti all’attivo.