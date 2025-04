Milan, primo grande sacrificio: lo sta comprando il Bayern Monaco

Possibile colpo di scena per il Milan che rischia davvero di dover rivoluzionare una rosa totale in vista della prossima stagione perché l’annata fallimentare mette nei guai il club.

Sono diversi i giocatori della rosa del Milan che in vista del prossimo campionato possono andare via perché il club non riuscirà quasi sicuramente a qualificarsi alla prossima Champions League e forse anche una posizione in Europa è a rischio con la squadra che può ritrovarsi solo con il campionato la prossima stagione e quindi bisognerà fare dei tagli anche importanti per il futuro.

In questo momento ci sono delle valutazioni in corso in casa Milan nelle ultime settimane e si sta cercando di costruire già il futuro partendo dall’accordo ormai raggiunto con il nuovo e prossimo ds del Milan che sarà Fabio Paratici e sarà proprio lui al vertice delle scelte di mercato tra acquisti e cessioni in accordo con l’allenatore. Ad oggi non è ancora chiaro chi sarà il prossimo tecnico del Milan ma il club allo stesso tempo si sta già muovendo per tutte le varie situazioni.

Calciomercato Milan: pronta una grande cessione

Perché sono diversi i nomi che spuntano fuori e che possono ritrovarsi in lista di sbarco dal Milan che può pensare di venderli per incassare e poi tornare ad investire nuovamente su altri profili. Tra i giocatori in uscita anche nomi molto importanti che possono lasciare la squadra a prescindere da chi sarà il prossimo allenatore.

Attenzione a quello che può accadere la prossima estate perché c’è aria di rivoluzione nel Milan che sta valutando quelli che possono essere i giocatori che andranno poi via per una nuova avventura. L’obiettivo del club italiano è quello di rinforzare la rosa e di fare anche cassa con delle cessioni anche di big, restano sotto esame Theo Hernandez e Samu Chukwueze che sono quelli più a rischio mentre Malick Thiaw sembra il principale indiziato per l’addio.

Il difensore classe 2001 sta valutando di cambiare squadra e tornare in Germania anche per conquistarsi la maglia della Nazionale e convincere il ct tedesco Julian Nagelsmann a dargli una chance. Intanto, secondo le ultime notizie che arrivano proprio dalla Germania c’è il forte interesse di Vincent Kompany che in prima persona vuole portare Malick Thiaw al Bayern Monaco e sullo sfondo c’è anche il Bayer Leverkusen.