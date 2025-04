Thomas Müller a zero in Serie A, operazione folle

Un club di Serie A sta seriamente pensando di prendere Thomas Muller a parametro zero: i tifosi sono già in visibilio.

Salvo ripensamenti dell’ultim’ora in estate terminerà il lunghissimo e vincente legame di Thomas Muller con il Bayern Monaco. I bavaresi vogliono infatti rinnovare la rosa e puntare su giocatori più giovani: il contratto del bomber tedesco, in scadenza a giugno 2025, non verrà quindi rinnovato. Il 35enne lascerà quindi il club dove è cresciuto e ha esordito tra i professionisti, diventando poi uno degli attaccanti più forti d’Europa.

Dal 2008 a oggi Muller ha infatti totalizzato 742 presenze con la maglia biancorossa: nessuno prima di lui è mai riuscito a raggiungere questa cifra. E non è tutto, perché con 247 reti Muller è anche il terzo cannoniere nella storia del Bayern: davanti a lui solo Robert Lewandowski e Gerd Muller.

Con il Bayern Monaco l’attaccante di Weilheim in Oberbayern ha fatto incetta di trofei: ben 12 vittorie in Bundesliga, con la concreta possibilità di fare 13 quest’anno, ma anche 6 Coppe di Germania, 8 Supercoppe di Germania, 2 Champions League, 2 Supercoppe UEFA e 2 Mondiali per Club. Per ben due volte Muller è riuscito a centrare il Triplete con i bavaresi: ora però questa meravigliosa storia d’amore è destinata a terminare.

Muller a zero in Italia! Colpaccio in Serie A

In questa stagione il tecnico Kompany ha schierato titolare Muller solo in 12 occasioni. Un impiego con il contagocce che emerge anche dalle reti realizzate: solo 5, di cui appena una in Bundesliga, numeri lontanissimi da quelli degli anni passati. Ma cosa farà l’attaccante tedesco una volta lasciato il Bayern Monaco?

Più di qualcuno crede che Muller deciderà di ritirarsi dal calcio giocato. Altri, invece, sono convinti che il 35enne abbia ancora voglia di giocare e sia stuzzicato dall’idea di poter ancora raccogliere soddisfazioni e vittorie in un altro club. Proprio in queste ore è cominciata a circolare una ‘pazza idea’, ovvero un possibile approdo all’Inter.

Marotta è il ‘re’ dei colpi a parametro zero: il presidente dell’Inter starebbe davvero pensando di fare questo grande regalo a Simone Inzaghi per la prossima stagione. Il tecnico piacentino potrebbe così avere in rosa un elemento di grandissima qualità ed esperienza che andrebbe a migliorare ulteriormente un’Inter già molto competitiva. Su Muller ci sono anche alcuni club della MLS e si registrano anche sirene dalla Saudi Pro League, ma l’ipotesi Inter è quella che oggi sembra più concreta.