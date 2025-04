Cristiano Ronaldo compra un club storico: lo riporta in Champions

Da calciatore a imprenditore, Cristiano Ronaldo è pronto a vestire altri panni e sempre “imponenti” nel mondo del calcio.

In più occasioni ha fatto sapere, proprio l’ex Juventus, di essere pronto più per un ruolo di questo tipo, piuttosto che in quello da allenatore come ha visto fare a molti dei suoi colleghi.

Si gode la vita da calciatore e probabilmente è a caccia di un club che gioca il Mondiale per Club, così da aggiungere un altro tassello importante alla sua straordinaria carriera, che sta vedendo adesso comunque degli alti e bassi col suo Al-Nassr, club col quale non riesce a trovare i titoli che hanno sempre caratterizzato la sua carriera. Il 2026 lo vede ancora calciatore, mette nel mirino anche il Mondiale col Portogallo, ma poi sarà tempo di investire e vivere la nuova vita da presidente di uno storico club in Europa.

Cristiano Ronaldo presidente: compra uno storico club in Europa

Da calciatore a imprenditore, dall’estero annunciano quello che è l’investimento di Cristiano Ronaldo che farebbe adesso sul serio, pensando a quella che sarà la sua vita dopo quella vissuta da calciatore e leggenda del calcio mondiale.

Cristiano Ronaldo, così come ha visto fare all’altro Ronaldo – il Fenomeno – che è l’attuale proprietario del Real Valladolid, è pronto ad investire ancora e farlo in un club storico, pronto al grande ritorno ad alti livelli, dopo le recenti annate deludenti che ha vissuto in campionato.

Vuole riportare il club in Champions League e Cristiano Ronaldo è infatti pronto ad investire per il Valencia. Lo spiegano dalla Spagna, con la possibilità di vedere presto e nel futuro del club del Mestalla, Cristiano Ronaldo come presidente e numero uno in società.

Patrimonio Cristiano Ronaldo: il suo club sarà ricchissimo

Ha da investire Ronaldo e vuole farlo al Valencia. Il suo tesoretto, stando a quanto riportano fonti come Celebry Net Worth, vede circa 800 milioni di dollari per il suo patrimonio, che verrebbe messo a disposizione per il Valencia, assieme a Mohamed Bin Salman, principe saudita della Famiglia Reale che darà sostegno proprio allo stesso Cristiano Ronaldo. A riportare la notizia su Ronaldo presidente del Valencia è Mundo Deportivo.

Ronaldo “salva” il club: è pronto a riportarlo in Champions

La situazione al Valencia, negli ultimi anni, è diventata “disastrosa” a causa dei piazzamenti e una situazione finanziaria complessa. Tornando in Spagna e finanziando il Valencia assieme al principe saudita, ci sarebbero tutte le carte in regola per rivedere proprio il club del Mestalla ad alti livelli. Gli stessi, che fino a poco tempo fa, vedevano lo stesso Valencia tra le squadre di Champions League.