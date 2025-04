Kante in Serie A in estate: destinazione pazzesca

I club italiani sognano il colpo di mercato Kante: ecco dove può finire il centrocampista nel nostro campionato

Ogni anno, le evoluzioni del calciomercato risultano sempre particolarmente interessanti e danno spunti sempre nuovi per appassionati e addetti ai lavori. Nelle ultime stagioni, uno dei trend che ha assunto una certa preponderanza è stato quello del trasferimento di molti grandi calciatori in Saudi League. Il torneo arabo è riuscito ad attrarre, in particolare, non soltanto giocatori a fine carriera, ma anche altri big nel pieno della loro maturità agonistica. Ma molti di loro stanno pensando di tornare sui propri passi.

La competitività non elevata del campionato saudita ha spinto non pochi calciatori a riflettere sulla scelta professionale e di vita compiuta. E’ proprio vero che i soldi, tanti quelli messi sul piatto dagli sceicchi, non necessariamente fanno la felicità. Tra i giocatori che penserebbero a un viaggio di ritorno dall’Arabia, c’è Ngolo Kante, l’ex Leicester e Chelsea che dal 2023 è in forza all’Al Ittihad.

Kante ha appena compiuto 34 anni, ma sente di avere ancora qualcosa di importante da dare al calcio internazionale. Per questo, starebbe riflettendo sulla possibilità di un ritorno in Europa. Il suo contratto scade nel 2026, dal punto di vista del costo del cartellino non dovrebbe essere un problema strapparlo al suo attuale club con una offerta nemmeno troppo elevata. E tra le varie ipotesi, per Kante spunta quella di un approdo in Serie A.

Affare Kante, la Juventus ci pensa: gli scenari

Al francese, starebbe pensando in particolar modo la Juventus. I bianconeri, in vista della prossima stagione, hanno necessità di acquisti importanti, di esperienza e di mentalità vincente e uno come Kante farebbe davvero al caso del club torinese.

La Juventus deve naturalmente fronteggiare una concorrenza numerosa e agguerrita, dato che parliamo del profilo di un giocatore piuttosto ambito da molti. In questi giorni, Kante è stato accostato al Besiktas. E sappiamo come per i club turchi, negli ultimi tempi, non sia un problema elargire ingaggi anche piuttosto elevati. Il problema principale per la Juventus potrebbe essere rappresentato proprio dallo stipendio del centrocampista, che naturalmente dovrebbe rivedere grandemente al ribasso le pretese rispetto all’ingaggio attualmente percepito in Arabia. Ma un fattore che potrebbe spingerlo potrebbe essere quello di accettare la proposta di un club storico e da rilanciare anche con il suo contributo.