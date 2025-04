L’Inter ha scelto il prossimo colpo: arriva per 40 milioni

Il mercato nerazzurro s’infiamma e Marotta ha già in mente un colpo da urlo per la prossima estate: arriva per 40 milioni di euro

Scudetto, Champions League e Coppa Italia: l’Inter di Simone Inzaghi vuole vincere tutto. E i nerazzurri, da quanto mostrato da mesi a questa parte, possono davvero farcela. Un sogno, chiamato Triplete, che i tifosi attendono da tanto tempo.

Il vantaggio sul Napoli, a 8 giornate dal termine della Serie A, può risultare decisivo. Mentre dopo il pari con il Milan nel derby d’andata di Coppa Italia, è tutto aperto in vista del ritorno. E la Champions? Il Bayern Monaco, che i nerazzurri affronteranno settimana prossima, è falcidiato dagli infortuni: forse il momento peggiore da mesi a questa parte per la squadra di Kompany.

Se il campo può quindi continuare a sorridere ai ragazzi di Simone Inzaghi, allo stesso tempo iniziano a prendere forma le strategie future per quel che concerne il calciomercato. Mancano ancora diverse settimane alla riapertura della sessione estiva ma è chiaro che il club di Oaktree sia pronto a candidarsi come protagonista assoluto. Dopo un gennaio anonimo, infatti, Marotta e Ausilio stanno già cerchiando in rosso i prossimi colpi da portare ad Appiano Gentile.

I potenziali addii, uniti al tesoretto Champions e al budget stanziato da Oaktree, potrebbero in primis portare un grandissimo colpo dalla Spagna. La rivelazione arrivata poche ore fa non lascia spazio a dubbi, l’Inter è in pole position per accogliere una delle stelle della Liga in vista della stagione 2025/26: ecco di chi si tratta.

Sogno dalla Liga: l’Inter è in pole

Il portale iberico ‘Fichajes.net’ ha sottolineato, nelle scorse ore, una pista che riguarda l’Inter e che rischia di diventare rovente da qui alle prossime settimane. Un nome che per presente e futuro rappresenterebbe l’investimento perfetto per il centrocampo di Simone Inzaghi.

Si parla di Luka Sucic, 22 anni, croato. Arrivato dal Salisburgo la scorsa estate per appena 10 milioni, nel suo primo anno alla Real Sociedad ha saputo conquistare tutti attestandosi tra i migliori interpreti nel suo ruolo. Una qualità pazzesca in mezzo al campo condita da numeri altrettanto importanti: 31 presenze, tra campionato e coppe, con 3 gol e 2 assist vincenti. Sucic ha mostrato margini di ulteriore crescita importanti, al punto che adesso la dirigenza nerazzurra si sarebbe mossa prima di tutti.

Marotta, con largo anticipo sulla concorrenza, si è piazzato in pole position avendo già pronta un’offerta da 40 milioni di euro per il cartellino del classe 2002. La dirigenza della Real Sociedad dovrà a questo punto prendere una decisione cruciale. Perché una plusvalenza così corposa, dopo appena un anno, è difficile che si prospetti. E così il popolo nerazzurro può già iniziare a sognare il colpo croato.