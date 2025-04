Marotta inguaia il Milan: arriva l’annuncio che spiazza i tifosi

Marotta decisivo, cambia il futuro del Milan. Cosa è successo.

Importante aggiornamento di mercato che riguarda proprio il Milan, che sta lavorando per la scelta del prossimo allenatore e direttore sportivo.

La società sta guardando al futuro visto che ormai questa stagione è andata, con la Coppa Italia che resta l’unico obiettivo alla portata del club.

Arrivano delle novità che riguardano la scelta del club con Marotta, presidente dell’Inter, che ha avuto un ruolo importante riguardo la decisione del Milan: ecco cosa ha fatto.

Ci sono delle novitize che arrivano in queste ore e che riguardano proprio il Milan, che è alle prese con la delicata trattativa per l’arrivo del nuovo direttore sportivo.

Nell’affare si è inserito anche Marotta che ha fatto una pressione per quanto riguarda la scelta di questo ruolo. Ecco tutti i dettagli.

Marotta Milan: svolta clamorosa, c’entra il presidente dell’Inter

Retroscena sul Milan che riguarda anche Beppe Marotta, che ha instaurato in questi anni un rapporto importante con le più alte cariche della Federazione e del mondo del calcio.

Questa volta si è inserito in una trattativa che stava conducendo il Milan, che era pronto a chiudere per l’arrivo di Paratici come nuovo ds.

L’affare è saltato proprio a causa di Marotta: ecco cosa è successo.

Salta Paratici al Milan: c’entra Marotta? Il retroscena

Secondo quanto dichiarato da Marcello Chirico, giornalista di fede juventina, ai microfoni di Controcalciotv, il Milan ha deciso di interrompere la trattativa per Paratici a causa di un inserimento di Beppe Marotta.

“Come mai il Milan, improvvisamente, non vuole più prendere Paratici? Perchè? Marotta è sceso in campo ed è andato parlare con Gravina. Gli ha fatto presente che il Milan stesse prendendo uno che è radiato. Ricordiamo che Marotta e Paratici hanno litigato in passato”.

Parole forti che, sicuramente, faranno discutere. L’argomento è molto delicato con un passato fatto d’amicizia ma anche tanto rancore, fra Marotta e Paratici che per anni è stato un fidato e stimato collaboratore dell’attuale presidente dell’Inter, ai tempi della Sampdoria e anche alla Juventus. Poi le strade si sono divise ed evidentemente gli strascichi non sono mancati fra i due con Marotta che avrebbe frenato anche l’arrivo al Milan dell’ex direttore bianconero.