Dalla Juve al Barcellona, affare caldissimo: si chiude a 60 milioni

Se il rush finale del campionato si preannuncia caldo, l’affare è caldissimo: dalla Juve al Barcellona, si chiude a 60 milioni di euro

Quello della Juventus è stato un mercato in chiaroscuro. Se, infatti, i colpi estivi Teun Koopmeiners e soprattutto Douglas Luiz si sono rivelati un flop, i calciatori ceduti hanno fatto la felicità dei club che li hanno acquistati.

All’ex Aston Villa, che in un anno con i colori bianconeri ha già superato il numero di partite saltate per infortunio in tutta la sua carriera, fa da contraltare Nicolò Fagioli che, dato in prestito a gennaio alla Fiorentina, ha in mano le chiavi del centrocampo della Viola.

E che dire di quel Moise Kean ceduto con troppa fretta alla Fiorentina e che è l’attaccante con il piede più caldo di tutta la Serie A: fin qui 21 i gol, di cui 16 in campionato, messi a referto dal classe 2000 che ha confermato le sue doti di goleador anche in Nazionale mettendo a segno una doppietta nel return match con la Germania valido per i quarti di finale di Nations League.

Ragion per cui nell’arco di neanche 12 mesi Moise Kean è passato dall’essere un esubero bianconero a diventare l’oggetto del desiderio delle big tra cui il Napoli di Antonio Conte. Ma non è l’unico dal momento che per un altro ex bianconero il Barcellona potrebbe mettere sul tavolo ben 60 milioni di euro.

Dean Huijsen, anche il Barcellona sulle sue tracce

Il Barcellona ha battezzato Dean Huijsen come il profilo idoneo a rafforzare la propria retroguardia, tuttavia il suo ingaggio dipende da un’altra operazione di mercato: la cessione di Ronald Araújo. Dunque, il club blaugrana considera il giovane difensore centrale olandese naturalizzato spagnolo, attualmente in forza al Bournemouth che lo ha prelevato dal club bianconero la scorsa estate, al rientro dal prestito alla Roma nella seconda metà della scorsa stagione, l’innesto ideale per formare con Pau Cubarsí una solida coppia di difensori centrali.

Tuttavia, come detto, l’alto costo del suo trasferimento, fissato a 60 milioni di euro, fa sì che i blaugrana debbano fare cassa cedendo Araujo prima di intavolare la relativa trattativa con il club bianconero. D’altra parte, il futuro di Araújo al Barça è tutt’altro che certo dato che l’uruguaiano non è una pedina imprescindibile nello scacchiere tattico di Hansi Flick.

Di conseguenza, la partenza del difensore uruguaiano non solo darebbe una boccata d’ossigeno alle asfittiche casse del club catalano ma consentirebbe anche di presentare una robusta offerta per Huijsen. Ma la cessione di Ronald Araujo non sarà affatto semplice anche se il Manchester United è sulle sue tracce. Staremo a vedere: le vie del mercato, come quelle del Signore, sono infinite.