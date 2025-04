Follia per Dimarco: il Barcellona piazza lo scambio

Il Barcellona ha messo nel mirino Federico Dimarco: per arrivare all’esterno i blaugrana propongono all’Inter un super scambio.

Simone Inzaghi ha preferito tenere a riposo Federico Dimarco nel derby di Coppa Italia. L’esterno nerazzurro ha ormai smaltito l’infortunio rimediato nel big match di campionato contro il Napoli ma il tecnico piacentino non ha voluto comunque rischiarlo, tenendo conto dei tanti impegni da qui alla fine della stagione.

Dimarco è rimasto per tutto il tempo in panchina ma il suo recupero è ormai completo e ci sono ottime possibilità di vederlo in campo già a Parma contro la sua ex squadra. Anche in questa stagione l’esterno sta dando un enorme contributo alla causa: in 34 presenze con la maglia interista ha collezionato 4 reti e 9 assist, garantendo sempre un rendimento molto elevato.

Il giocatore ha un contratto con l’Inter fino al 2027 e da qualche tempo si parla di un possibile rinnovo per blindare ulteriormente una delle pedine più importanti della rosa nerazzurra. L’Inter vorrebbe così allontanare il più possibile le tante pretendenti, ma deve farlo alla svelta: le sirene estere stanno diventando sempre più forti.

Follia totale per Dimarco: va via con lo scambio

In queste ore, infatti, arriva dalla Spagna una voce che preoccupa non poco i tifosi della Beneamata. Il Barcellona avrebbe infatti messo nel mirino proprio Dimarco: i blaugrana vogliono rinforzarsi con l’esterno nerazzurro e per farlo propongono all’Inter uno scambio molto interessante. Il giocatore messo sul piatto dal Barcellona è Alejandro Balde, il classe 2003 cresciuto nelle giovanili dei blaugrana e diventato nelle ultime stagioni un elemento importante per il club. In questa annata sono 40 le presenze complessive di Balde tra Liga, Coppa del Re, Champions League e Supercoppa spagnola, con un gol fatto e 8 assist forniti ai propri compagni.

Balde potrebbe essere un buon investimento per l’Inter anche in chiave futura: il ragazzo, nonostante abbia solo 21 anni, ha già fatto vedere grandi qualità e ha davanti a sé ancora tutta una carriera. Chiaramente il Barcellona garantirebbe ai nerazzurri anche un conguaglio in denaro: una proposta che però l’Inter non sembra così disposta ad accettare.

Il club del presidente Marotta considera Dimarco incedibile e potrebbe eventualmente ragionare su una cessione solo davanti a un’offerta da capogiro che non preveda scambi. Stando ai rumors servono almeno 80 milioni di euro per convincere i nerazzurri a privarsi di un giocatore così decisivo: il Barcellona è avvisato.