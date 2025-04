Gila è il primo colpo di mercato: una big italiana lo soffia alla Lazio

Mauro Gila è l’obiettivo principale della big della Serie A per la prossima sessione di mercato: allarme in casa Lazio

Autore di una grande stagione con la maglia della Lazio sotto la guida di Marco Baroni, Mauro Gila rischia di essere uno dei nomi più chiacchierati della prossima sessione estiva di mercato.

Il difensore è stato fin qui uno dei punti fermi della squadra di Baroni e a conferma di ciò vi sono i numeri. In questa stagione, Gila ha collezionato un totale di 34 presenze, impreziosite anche da 2 gol e rivelandosi fondamentale anche durante il cammino in Europa League dei biancocelesti. Le sue prestazioni stanno ovviamente attirando le attenzione di alcuni club e ciò che ha fatto scattare l’allarme in casa Lazio dove si cercherà di fare di tutto per trattenerlo

Gila è legato alla Lazio da un contratto fino al 2027 e ciò potrebbe essere un punto a favore del club biancoceleste che però dovrà fare i conti con la volontà dell’ex giocatore scuola Real Madrid. A 24 anni, il difensore spagnolo sa di essere pronto per il grande salto e vuole mettersi alla prova giocando contro i migliori club d’Europa in Champions League.

Champions League per la quale la Lazio sta lottando, ma non è ancora sicura di qualificarsi, mentre un’altra big del nostro campionato è pronta a tentare GIla, ovvero l’Inter.

Inter, piace Gila per l’estate: lo spagnolo ha stregato i nerazzurri

La prossima estate l’Inter dovrebbe effettuare un restyling della propria difesa, cercando di ringiovanire il reparto e allo stesso tempo aumentandone la qualità. Per questo, nel mirino del club nerazzurro sarebbe finito Mauro GIla della Lazio che è considerato uno degli obiettivi principali della prossima sessione estiva.

Determinante spesso e volentieri per il club biancoceleste nel corso di questa stagione, con le sue prestazioni Gila ha attirato l’interesse dell’Inter che sarebbe rimasta stregata dal talento classe 2000. I nerazzurri sono pronti ad andare all’assalto in estate, ben consci però del fatto che servirà un’offerta importante per convincere la Lazio a lasciar partire un giocatore fondamentale per gli schemi di Baroni.

Per lo spagnolo, la Lazio potrebbe chiedere una somma tra i 25 ed i 30 milioni di euro, se non qualcosa di più. Una cifra che rispecchia il valore mostrato dal giocatore nel corso di questa stagione e bisognerà vedere se l’Inter vorrà investire così tanto per lui. I nerazzurri, però, sono decisi a fare comunque un tentativo per GIla in estate e l’asse Milano-Roma sembra dunque caldissima.