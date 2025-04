Il Milan non lo vuole più, i rossoneri lo salutano a fine campionato

Cambia il futuro di un grande protagonista del Milan, non rientra nei piani di Paratici: l’addio è scontato

Il Milan deve rivedere le proprie strategie di mercato in vista della prossima stagione.

Chi non rientra più nei piani del Milan, non deve vestire la maglia rossonera. Questo sembra essere uno dei primi diktat del nuovo direttore sportivo. In attesa di poter spiegare con la propria voce quali saranno le sue strategie attuate per rendere il club rossonero nuovamente competitivo su tutti i fronti, l’ex dirigente juventino avrebbe infatti già cominciato ad agire nell’ombra, facendo la conta dei giocatori che non dovranno più far parte della causa milanista.

E tra questi non ci sono solo alcuni big assoluti della rosa, come Maignan, Theo Hernandez e Rafa Leao. Il loro futuro, infatti, più che basato sulle loro volontà, è legato all’arrivo di offerte irrinunciabili, o quasi. Diverso il discorso per altri profili, da un certo punto di vista di secondo piano. Alcuni sembrano infatti ormai destinati a un addio senza rimpianti, compreso un potenziale bomber, messo già metaforicamente alla porta da Paratici.

Via dal Milan, anche il bomber è destinato a partire

Tra i tanti calciatori arrivati al Milan nella stagione in corso, alcuni hanno dimostrato di avere le qualità per poter competere ad alti livelli, di poter indossare la maglia rossonera e risultare anche decisivi. Altri, invece, non hanno rispettato le aspettative, o addirittura hanno confermato le perplessità che già li avevano accompagnati al loro arrivo.

In questa seconda categoria di calciatori ricade, con pochi dubbi, anche Tammy Abraham. L’ex attaccante del Chelsea è infatti arrivato nelle ultime ore del mercato estivo dalla Roma, come alternativa di ripiego a nomi di ben altro livello. E purtroppo non è riuscito a far ricredere chi non aveva molta fiducia nelle sue qualità. O almeno non ci è riuscito del tutto.

9 gol in stagione, di cui solo 2 in campionato, non sono evidentemente bastati per rendere Abraham una pedina importante all’interno della rosa rossonera. Arrivato inizialmente come alternativa a Morata e ritrovatosi alternativa a un giocatore ben più giovane come Gimenez, né a inizio stagione, né in queste ultime uscite, l’ex bomber della Roma ha dimostrato di poter davvero fare la differenza. E la fiducia nei suoi confronti, da parte di Paratici, sarebbe ai minimi termini.

Stando a quanto trapela da fonti vicine al quasi neodirigente rossonero, dunque, le possibilità di un suo possibile riscatto sono praticamente vicine allo zero. Nei piani di Paratici, il Milan dovrà ripartire infatti da ben altri profili, e tra i bomber attualmente in rosa, solo Gimenez sembrerebbe avere ancora davanti a sé un futuro milanista.