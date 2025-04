Motta rompe il silenzio: la verità sulla Juve, tornerà subito in Serie A

Dopo settimane di silenzi, ha interrotto il suo silenzio stesso e ha preso voce sulla Juve, Thiago Motta, raccontando tutta la sua verità.

Tra i media si è parlato del momento della separazione con la Juventus, con diverse notizie che sono arrivate in merito alle modalità dell’esonero, su presunti litigi interni tra società e Thiago Motta, anche al suo rapporto con Cristiano Giuntoli e coi giocatori stessi della Juve.

Ha raccontato la sua versione dei fatti Thiago Motta, allenatore che si definisce dispiaciuto per com’è andata e che molto presto potrebbe tornare ad allenare in Serie A, dimenticando quanto prima questa parentesi negativa proprio in bianconero, per ripetersi su quanto aveva dimostrato al Bologna nel 2023/2024.

Thiago Motta rompe il silenzio: la sua verità sulla Juve

Ha parlato rilasciando un’intervista quest’oggi, Thiago Motta, pubblicata tra le colonne de Il Corriere della Sera. Racconta, il tecnico italo-brasiliano, quelli che sono i suoi ultimi momenti vissuti in bianconero, raccontando cosa non ha funzionato e quali erano i suoi rapporti con i calciatori della Juventus.

Thiago Motta è stato infatti al centro di alcune voci in merito, soprattutto per i mancati saluti dei propri calciatori. Il silenzio assordante che ha scelto di rompere, in maniera netta, su quanto è stato detto dopo il suo esonero, con l’arrivo di Igor Tudor.

Nessun problema per Thiago Motta, sia con la Juve, che con i suoi calciatori. E ha voluto fare una precisazione anche su Cristiano Giuntoli in merito al suo rapporto col dirigente bianconero.

Le parole di Thiago Motta nella sua intervista

Quelle che seguono, sono le parole di Thiago Motta rilasciate nella sua intervista, in merito all’esonero vissuto alla Juventus: “Non voglio sentir dire che è stato un fallimento. Eravamo ad un punto dal quarto posto, che era l’obiettivo prioritario a inizio anno. La Juve doveva darmi tempo, anche se poi è vero che le ultime due partite sono andate male. Mai litigato con Giuntoli. Sono deluso perché non è andata come speravo, specie in Coppa Italia e in Champions League. Non accetto che si butti via ogni cosa del lavoro fatto. Non ho litigato con i giocatori, avevo un buon rapporto con tutti. Stavano per raggiungere i nostri obiettivi, ma la stagione è stata tagliata in due dagli infortuni”.

Ultime su Thiago Motta: può ripartire subito in Serie A

E adesso Thiago Motta, dimenticando quanto prima la sua esperienza alla Juventus, potrebbe ripartire in Serie A. Sono diverse le panchine a muoversi in Italia. Tra tutte, quelle possibili per lui in Serie A, lo vedono protagonista di un possibile approdo all’Atalanta, così come al Milan, per la stagione che sarà nel 2025/2026.