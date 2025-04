Vlahovic non ne può più: è l’ultima speranza

Dusan Vlahovic, nonostante gli elogi di Tudor, sembra sempre più lontano dalla Juventus: ecco dove potrebbe giocare il prossimo anno.

L’auspicio di tutti i tifosi juventini è che l’arrivo di Igor Tudor dia una scossa anche a Dusan Vlahovic. La stagione disputata dal bomber serbo è stata fin qui deludente: troppe prove negative, tanti gol falliti e quella sensazione di non riuscire mai a essere realmente decisivo. In più il rapporto con Thiago Motta, che da gennaio in poi ha cominciato a preferirgli il nuovo arrivato Kolo Muani, è andato deteriorandosi nel corso del tempo.

Con Tudor anche Vlahovic può tornare a recitare un ruolo da protagonista in queste ultime otto gare di campionato e nel Mondiale per Club. Tuttavia, nonostante le belle parole spese dal tecnico croato per l’ex viola, le indiscrezioni provenienti dalla Continassa parlano sempre di una probabile separazione a fine stagione.

L’ingaggio da 12 milioni di euro all’anno di Dusan Vlahovic è qualcosa che oggi la Juve non può assolutamente permettersi. Giuntoli ha provato a trattare con il suo entourage per arrivare al rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 con spalmamento dell’ingaggio. Le parti non sono però riuscite a trovare un accordo: la mancata intesa non fa altro che allontanare sempre più il bomber da Torino.

Vlahovic non ne può più: svelata la prossima destinazione

Ma quali sono i club più interessati a Vlahovic? Non è un segreto che l’ex attaccante della Fiorentina abbia molti ammiratori soprattutto in Premier League. In prima fila c’è sempre l’Arsenal, che già la scorsa estate aveva fatto più di un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Arteta stravede per Vlahovic e crede che sia il profilo ideale per il suo gioco: i Gunners sono quindi disposti ad accontentare le richieste economiche della Juventus, che spera di incassare almeno 40 milioni di euro dalla cessione del serbo.

Tuttavia non c’è solo l’Arsenal: i londinesi devono infatti fare i conti con diversi altri club che hanno messo nel mirino l’attaccante di Belgrado. Secondo quanto riportato su X dal giornalista turco Ekrem Konur, sempre molto informato sui movimenti di mercato, anche Tottenham e Manchester United stanno seguendo molto attentamente il giocatore e sono pronte a staccare un’assegno da 40-45 milioni.

Newcastle e Aston Villa sono gli altri due club che secondo Ekrem Konur sono in corsa per Dusan Vlahovic. La Juve spera possa scattare un’asta al rialzo, così da incassare il più possibile e reinvestire poi quel denaro sul mercato.