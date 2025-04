Hanno convinto Conte: è fatta, deciso dove allenerà

Potrebbero esserci delle novità molto importanti per il futuro di Antonio Conte che può andare ad essere il vero protagonista della prossima estate di mercato in Italia.

L’allenatore italiano ex Juve e Inter in questo momento è considerato l’arma in più del Napoli per essere stato capace di lottare per tutta la stagione fino a questo punto proprio con l’Inter per lo scudetto di Serie A. Adesso ci sono delle novità che arrivano e che riguardano quindi quello che può accadere attorno al nome di Antonio Conte.

Perché il tecnico ha attirato nuovamente il forte interesse di altre società che possono pensare a lui in vista del futuro. In questo momento ci sono conferme che riguardano quello che può essere un cambio di strategia da parte di una società che pensa proprio a convincere Conte.

Ma non sarà facile per chiunque prendere Conte la prossima estate considerando che l’allenatore con il Napoli ha ancora due anni di contratto fino al 2027. Allo stesso tempo però si parla di una possibile clausola che può permettere all’allenatore di liberarsi dalla panchina azzurra per sposare un nuovo progetto.

Calciomercato: futuro Conte, può esserci la svolta

In molti hanno parlato proprio di Antonio Conte in questi ultimi mesi e per questo motivo che ora si accendono le voci di calciomercato considerando che l’allenatore è finito nel mirino proprio di Juventus e Milan che dopo un anno disastroso pensano ad una garanzia come lui per non fallire ancora in futuro.

Proprio nelle ultime settimane sono arrivate delle conferme in merito a quello che circolava da settimane perché è lo stesso Conte che non ha smentito un suo addio da Napoli a fine anno lasciando ancora qualche porta aperta, quella porta potrebbe portare proprio ad un clamoroso ritorno alla Juve.

Secondo le ultime notizie rivelate dal noto giornalista Marcello Chirico, tifoso proprio della Juve, che ha parlato al podcast Controcalcio, ci sono altissime probabilità di rivedere Antonio Conte allenare la Juventus.

Secondo quanto spiegato dal giornalista, c’è il 90% di possibilità di vedere Conte come prossimo allenatore della Juve con gli accordi che sarebbero anche già stati trovati. In questo momento non resta che aspettare perché è concreta la possibilità di vedere il prossimo anno Conte su una nuova panchina lontana da Napoli, quella della sua Juventus.